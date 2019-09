Zaorálek zásahem v ostravské ČSSD ukázal, že má opět moc. A nebude řídit jen kulturu

Jeden z nejdéle sloužících politiků ČSSD Lubomír Zaorálek je opět v centru dění. Muž, který se částečně stáhl do ústraní poté, co neuspěl jako lídr strany v parlamentních volbách v roce 2017 a těžce se smiřoval s vládou ČSSD a ANO, se pořádně rozjíždí. Kromě razantních kroků na ministerstvu kultury začal také s nebývale velkou čistkou v ostravské ČSSD.

Není to tak dávno, co bylo téměř zbytečné ptát se poslance Lubomíra Zaorálka na dění ve straně nebo ve vládě. "Zeptejte se na stanovisko předsedy našeho poslaneckého klubu," byla jeho častá odpověď v parlamentních kuloárech, aniž by se při ní zastavil. Jenže to už je minulost. Zaorálek v posledních dnech takový není. Vše změnil letošní 27. srpen, kdy jej prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem kultury.

Tato oblast nikdy nepatřila k viditelným vládním prioritám. Však také Zaorálek nepřicházel do vlády jako "specialista" na kulturu, což od začátku avizoval on sám i předseda ČSSD Jan Hamáček, Zaorálkovi blízký sociální demokrat, bez jehož rozhodnutí by se dlouholetý poslanec zpět na politické výsluní nedostal.

Mimochodem, když po Zaorálkově jmenování mnohá média vzpomínala jeho dramaturgickou práci na televizním seriálu Velké sedlo jako kvalifikaci na ministerský post, on sám ve skutečnosti na tomto seriálu mnoho neudělal. "To bylo jedno velké nedorozumění. Režisér Jaroslav Dietl si nenechal do práce mluvit, takže můj podíl byl minimální," vysvětlil Aktuálně.cz tento týden sám Zaorálek, který nakonec dopisoval jen některé závěrečné části poté, co Dietl v roce 1985 nečekaně zemřel.

Zaorálkovi bylo vždy bližší spíše akademické prostředí. Však také za svůj největší úspěch mimo politiku považuje to, že se výrazně podílel na založení katedry filozofie na Ostravské univerzitě. "Dovolil bych si říci, že na toto jsem nejvíce pyšný. Jsem šťastný, že jsem měl možnost ji zakládat a potom na ní šest let učit to, co mi bylo nejbližší," upozorňuje Zaorálek a jmenuje politickou filozofii a dějiny ekonomických teorií.

Zaorálek napodobuje Maláčovou, hlasitě žádá o více peněz

Právě tady jsou kořeny jeho extrovertního vystupování. Léta patří mezi poslance, na kterých je nejvíce patrné, že jim nedělá problém veřejné vystupování. Zaorálek díky tomu patří k nejvýraznějším a nejviditelnějším politikům - což byl také jeden z hlavních důvodů, proč si ho Hamáček k sobě do vlády vybral. Jak sám nedávno přiznal, potřeboval spolustraníka, který bude viditelný a nebude se vyjadřovat jenom úzce k politice - což se podařilo, jak ukazují první týdny Zaorálkova působení ve vládě.

"Od Jana Hamáčka jsem totiž dostal úplně jiné zadání než od Bohuslava Sobotky," vysvětluje Zaorálek svou současnou roli vzpomínkou na léta 2014 až 2017, kdy byl ministrem zahraničí v kabinetu tehdejšího šéfa ČSSD a premiéra Sobotky. "Bohuslav mi řekl, abych se věnoval jen a jen zahraniční politice a jiných témat si nevšímal. Toto dělej na sto procent, naléhal na mě, já za to byl rád a zcela se na to soustředil. Naopak Honza Hamáček chce, abych samozřejmě dělal kulturu, ale zároveň vnímal i vše další, čemu se naše strana věnuje," dodává Zaorálek.

Jeho hlavním sídlem tak je bývalá rozlehlá šlechtická ložnice v Nosticově paláci, ve které má ministerskou kancelář a ze které se pustil velmi zostra do úřadování. Během několika prvních dní učinil několik rozhodnutí, kterými šel zcela proti původním verdiktům svého předchůdce a stranického kolegy Antonína Staňka.

Zaorálek například zrušil výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie, vyhlášené Staňkem, vrátil do funkce předsedu Ústřední knihovnické rady Víta Richtera, kterého Staněk odvolal, nebo se omluvil dvěma mužům ve vedení Muzea umění v Olomouci za to, že na ně podal jeho předchůdce trestní oznámení. Ze Staňkem odvolaného ředitele Michala Soukupa udělal zástupce ředitele a z původního zástupce Ondřeje Zatloukala ředitele.

Ministr Zaorálek tak dělá přesně to, co od něj očekával Hamáček a další členové vedení strany, kterým se nelíbilo Staňkovo účinkování. Stejně tak Zaorálek vystupuje zcela podle dohody se stranickým vedením ohledně nízkých platů v kultuře. Podobně jako jeho stranická kolegyně, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, velmi hlasitě a viditelně volá po tom, aby šlo ze státního rozpočtu do jeho oblasti podstatně více peněz. A i tady předseda Hamáček dává najevo, že je spokojený, protože věřil, že v Zaorálkovi bude mít ČSSD další nepřehlédnutelnou tvář ve vládě Andreje Babiše.

Přestože je Zaorálkův diář přeplněný schůzkami, které se týkají jeho ministrování, pustil se nyní do velkého střetu uvnitř ČSSD, jehož výsledek nelze předvídat. Tento střet se týká jeho rodného kraje, ve kterém vedl několikrát sociální demokracii jako lídr do voleb. A díky tomu se také stal několikrát poslancem. Jelikož ale poslední volební výsledky sociálních demokratů klesají stále níže, ani Zaorálek, stejně jako další vysoce postavení straníci, nemůže mít jistotu, že se do sněmovny po volbách v roce 2021 dostane.

ČSSD v Ostravě se musí změnit, říká ministr

Za této situace předseda moravskoslezské organizace Tomáš Hanzel, který zároveň zasedá se Zaorálkem ve sněmovně, tento týden oznámil, že chce odebrat většině místních organizací ČSSD v Ostravě licenci. Hanzel to pro ČTK odůvodnil tak, že se to týká "organizací, u kterých byl v minulosti velký pohyb členů a existuje podezření, že tam figurují černé duše, a organizací, kde před komunálními volbami nahradili schopné komunální politiky a neuspěli". Má jít celkem o 17 z 26 ostravských organizací.

Redakce Aktuálně.cz se na to Zaorálka tento týden zeptala v rámci obsáhlejšího rozhovoru. Ministr začal podrobně mluvit o Ostravě v okamžiku, kdy měl odpovědět na dotaz, jak by podle něj měla ČSSD získat zpět ztracené voliče. "No přece tak, že nám opět budou voliči věřit. A toho dosáhneme jedině tak, že nás všude budou reprezentovat důvěryhodní lidé, kteří budou skuteční sociální demokraté," reagoval Zaorálek.

"Právě o to se nyní snažíme v Ostravě, která byla kdysi tahounem ČSSD, vždyť my tam získávali přes 40 procent a teď jsme pod pěti. Obnova ČSSD není možná bez obnovy míst, kde jsme bývali velmi silní. A to byla Ostrava," dodal.

Následně začal mluvit o tom, jak chodil po městě a lidé mu říkali: "My vám věříme, ale nevěříme řadě sociálních demokratů tady v Ostravě. To jsou lidé, kteří se jen tváří, že jsou sociální demokraté." Zaorálek tvrdí, že taková slova slýchával mnohokrát, a proto padlo rozhodnutí v Ostravě zasáhnout s cílem uspět v dalších volbách.

"Musíme velmi dobře zvažovat, koho postavíme do krajských a parlamentních voleb. Chceme postavit starosty a další členy, které mají lidé rádi, se kterými se chtějí bavit a jejichž názory je zajímají. Nemůžeme nechat kandidovat členy, o kterých víme, že zaměstnávají své příbuzné a různé známé," prohlašuje Zaorálek.

Šéfka ostravské ČSSD výtky odmítá

Nikoho konkrétního však nejmenoval. A předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková oponuje, že k takovému radikálnímu zásahu není důvod. "Odůvodnění, že jsou v organizacích černé duše, je zcela liché. Ostrava prošla před dvěma lety přeregistrací, takže zůstali jenom ti, kteří se přeregistrovali. Žádné černé duše se v Ostravě nenacházejí," tvrdí Vajdíková. Stejně tak nesouhlasí s dalšími argumenty obhájců odebírání licencí, jako jsou například tvrzení, že rušené organizace neuspěly ve volbách.

Zaorálek ale trvá na svých argumentech i na nutnosti změn. "Opatření jsou to radikální, ale to proto, že ostravská ČSSD degenerovala způsobem, kdy musíme začít znova," říká Zaorálek a odmítá, že by to bylo příliš riskantní necelý rok před krajskými volbami. "Vůbec to není risk. Moravskoslezská organizace je v podstatě jednotná, běžte se zeptat do Frýdku-Místku, Karviné nebo Nového Jičína - všude vám řeknou, že je práce baví, že se těší na volby, ale za předpokladu, že vyřešíme Ostravu," tvrdí.

Na své straně má předsedu Hamáčka i řadu členů předsednictva strany, jak ukázalo páteční jednání ČSSD. Předsednictvo skutečně zrušilo licenci 17 organizacím v Ostravě, což Vajdíková nazvala faktickou likvidaci ČSSD ve městě.

Jaký bude další osud Lubomíra Zaorálka, patrně rozhodnou až sněmovní volby, které by se měly konat v roce 2021. Byť nebyl příznivcem vládnutí s Andrejem Babišem, Aktuálně.cz nyní sdělil, by vláda ČSSD a hnutí ANO měla pokračovat, pokud se nestane něco mimořádného. "Podívejte se do Izraele. Měli tam dvoje volby a nic nevyřešily. Odpovědnost politiků je nevracet neustále lístek voličům, ale pracovat s tím, co mají. I když se vám to nelíbí, a dokonce kvůli tomu krvácíte," naráží Zaorálek na to, že vládní účast zatím sociálním demokratům nepřináší v průzkumech více příznivců.