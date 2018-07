Žalujte stát, vzkazuje Hrad radnímu, kterého Zeman kvůli příspěvku o rakovině nazval "sviní"

Spor o údajnou rakovinu Miloše Zemana má pokračování. Radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík chce od prezidenta omluvu za to, že ho nazval "sviní". Spor je ale na Zemanovu žádost pozastaven.

Praha, Brno - Prezident Miloš Zeman, který požaduje pět milionů od brněnského radního Svatopluka Bartíka (Žít Brno) za jeho slova o tom, že trpí rakovinou, sám čelí podobné žalobě od Bartíka. Ten požaduje omluvu za to, že jej prezident označil za "svini".

Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Brně, který tento týden rozhodl, že se řízení na prezidentovu žádost pozastavuje. Soudce Radek Malenovský v odůvodnění, které deník Aktuálně.cz získal, Bartíkovu protižalobu zmiňuje.

Brněnský radní požaduje omluvu za slova, která Zeman pronesl loni v listopadu v televizi Barrandov. "Kdybych použil svého oblíbeného výrazu, že ten člověk je svině, tak mě někdo obviní z vulgarismu. Ale on je svině, tohle se prostě nedělá," řekl Zeman. Reagoval právě na to, že Bartík den předtím na svém Facebooku zveřejnil status, že Zeman má rakovinu, a protože se nechce léčit, zbývá mu tři až sedm měsíců života.

"Za chvíli skončí uzávěrka nominací na Hrad, takže je možno jít ven s pravdou o zdraví Miloše Zemana. Má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnozu zná už cca 3 týdny, léčbu odmítl, prognóza 3-7 měsíců. Zdroj z pochopitelných důvodů nezveřejňuji. Konec hlášení," napsal tehdy Bartík.

Je fér recipročně něco chtít

Sám radní prý původně žalobu Zemana podávat nechtěl. "Ale poté, co mě opravdu zažaloval o nesmyslně vysokou sumu, tak jsem si říkal, že by bylo fér i po něm něco recipročně chtít. Byť symbolicky, třeba jen omluvu formou dopisu," řekl Bartík, který na výzvu soudu zaplatil za žalobu dvoutisícový poplatek.

To, že protižalobu podal s několikaměsíčním odstupem, vysvětluje tím, že k tomu došel po diskusích s advokátem. Mimochodem: Zeman musel zaplatit soudní poplatek 50 tisíc korun - jedno procento ze žalované sumy.

Protože jde o reciproční žalobu, je se Zemanovou žalobou pozastavena i Bartíkova protižaloba.

Může být prezident žalován?

Zatímco žalobu na Bartíka podal Zeman jako fyzická osoba, teď naopak odmítá, že by jej radní mohl žalovat. "Protistrana argumentuje, že to jeho vyjádření, které učinil, bylo v rámci výkonu funkce prezidenta republiky a že by proto neměl být žalován on jako osoba, ale český stát," uvedl Bartíkův advokát Michal Mazel.

"Ano, jak již bylo rozhodnuto Nejvyšším soudem, pasivně legitimovanou složkou, tedy tou, která může být žalována, je někdo úplně jiný než prezident republiky," potvrdil Zemanův advokát Marek Nespala. Poukázal přitom na podobnou kauzu, kdy prezident obvinil známého novináře Ferdinanda Peroutku z toho, že obdivoval nacismus a napsal například údajný oslavný článek Hitler je gentleman.

Existenci článku neprokázal a Peroutkova vnučka Terezie Kaslová zažalovala o omluvu Kancelář prezidenta republiky. Případ se dostal k Nejvyššímu soudu, který před měsícem řekl, že Kaslová měla místo podle občanského zákoníku žalovat podle zákona o odpovědnosti státu za škodu.

S tím ale Mazel nesouhlasí. "Označovat občany tak expresivními výrazy není výkonem funkce ústavního činitele. Takto široce to z ústavy neplyne," uvedl právník a zdůraznil, že Zeman svůj výrok nepronesl při oficiální akci, kde vystupoval jako prezident.

"V tomto případě je to jiné v tom, že šlo o vystupování v rámci prezidentské kampaně, kdy se ta osoba uchází o nějaký post. Navíc to byl exces i svou formou, že se jednalo o něco nedůstojného, co nemůže z povahy věci být chráněno ustanovením, že za výkon funkce prezidenta ta osoba není odpovědná," dodal Mazel.

"Budeme s napětím očekávat, jak to prokáže," reagoval Nespala.

Až to vyřeší policie

Žalobu na Bartíka podal prezident hned následující den poté, co radní napsal uvedený status o jeho údajné rakovině. Žaloba ale nebyla evidentně bez nedostatků - soudce Malenovský jich našel patnáct a požádal Nespalu o doplnění.

Zejména chtěl, ať přesně specifikuje, která Bartíkova tvrzení jsou nepravdivá a v čem jejich nepravdivost spočívá. A také jaké vážné následky u Zemana vyvolaly a čím byly dehonestující.

Nespala sice žalobu doplnil, nicméně ani dodatečně nedoložil nejjednodušší důkaz - lékařskou zprávu, která by doložila, že prezident rakovinou netrpí. Podle něj musí svá tvrzení dokazovat Bartík. "Jedná se o povinnost narušitele předložit tento důkaz pravdy. Není věcí žalobce, aby prokazoval, že tato tvrzení jsou nepravdivá," argumentoval v odpovědi soudu Nespala. Vzápětí jej ale požádal o přerušení řízení.

Odůvodnil tím, že ve stejné věci vede policie trestní řízení a prověřuje, zda Bartík nespáchal trestný čin. "Právě v trestním řízení bude otázky míry zavinění žalovaného předně řešena," uvedl Nespala, podle nějž to bude i procesně hospodárné, když se nebude muset vést více řízení najednou.

Soudce Malenovský mu dal zapravdu a toto pondělí rozhodl o přerušení řízení do doby, než policie buď případ odloží, nebo naopak soud vynese pravomocný verdikt. "Soud nemůže hrát k účastníkům řízení, navíc zastoupeným advokátem, paternalistickou roli. Účastníci řízení musí sami nejlépe vědět, jaký procesní postup je v jejich nejlepším zájmu," uvedl. A poukázal navíc na to, že pokud by trestní řízení skončilo pravomocným odsouzením, musel by se jím ve svém rozhodování řídit.