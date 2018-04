Zeman chtěl pět milionů za slova o rakovině, teď s žalobou couvá. Zprávu o svém zdraví soudu nedodal

před 14 minutami

Prezident Miloš Zeman loni na podzim zažaloval brněnského radního Svatopluka Bartíka, který o něm napsal, že trpí rakovinou. Žádal po něm omluvu a také odškodné pět milionů. Teď však prezidentův právník žádá o to, aby soud projednání případu přerušil.

Praha, Brno - Loni počátkem listopadu během vrcholící prezidentské kampaně rozčeřil tuzemský internet facebookový status radního městské části Brno-střed Svatopluka Bartíka, který uvedl, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, o které ví už tři týdny, a odmítá léčbu. A pokud se nebude léčit, tak mu prorokoval tři až sedm měsíců života.

Média na Bartíkův status nereagovala, dokud na něj neupozornil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman hned druhý den podal na Bartíka žalobu na ochranu osobnosti a kromě omluvy v ní požaduje satisfakci pět milionů korun. Jenže prezidentův advokát Marek Nespala v uplynulých dnech požádal soudce Radka Malenovského z Městského soudu v Brně, který případ dostal na starosti, aby projednávání případu přerušil.

Nespala žádost o přerušení odůvodnil tím, že prezident současně podal na Bartíka trestní oznámení, které policie prošetřuje. A chce, aby civilní spor o ochranu osobnosti pokračoval až poté, co policie pravomocně ukončí vyšetřování.

"Právě v trestním řízení bude otázka míry zavinění žalovaného předně řešena," uvedl Nespala, podle nějž to bude i procesně hospodárné, když se nebude muset vést více řízení najednou.

Vždyť je to jednoduché doložit

Oslovené advokáty Zemanův krok překvapuje, protože civilní řízení na ochranu osobnosti by v tomto případě mělo být mnohem efektivnější a rychlejší než trestní.

"Je jednodušší v takovém případě dokázat civilněprávní odpovědnost než tu trestněprávní. Protože v trestním řízení musíte dokázat úmysl, tedy vědomou lež," říká advokát Miroslav Krutina, podle nějž by navíc v uvedeném případě bylo velice jednoduché případnou lživost Bartíkova statusu prokázat. Stačilo by, aby Zeman lékařskou zprávou doložil svůj zdravotní stav.

A podobný názor má i advokát Václav Vlk. "Žalobce si asi neuvědomil, že bude muset v civilním řízení dokazovat svoje tvrzení, tedy perfektní zdravotní stav. Je to logické, protože žalovaný nemá přístup do zdravotní dokumentace," říká Vlk.

Ten je navíc přesvědčen, že soudce Radek Malenovský by měl návrh na pozastavení řízení odmítnout. "Civilní řízení má prakticky vždy přednost. Občanský soudní řád říká podmínky, kdy je možné řízení přerušit. A to je, pokud probíhá řízení, které má význam pro rozhodnutí ve věci samé. To v tomto případě není," je přesvědčen Vlk.

Oba advokáti se navíc shodují v tom, že podobné případy by vůbec - až na výjimky - neměly policii zatěžovat. Ostatně zákonodárci již v minulosti uvažovali, že zcela zruší trestný čin pomluvy, protože tyto případy stačí řešit právě civilní žalobou na ochranu osobnosti.

"Jednalo se o tak masivní a společensky škodlivý útok, že jsou už naplněny podmínky pro vznik trestněprávní odpovědnosti," vysvětlil pro Aktuálně.cz Nespala, proč navíc podali trestní oznámení.

Patnáct nedostatků v žalobě

Bartík, který je radním za hnutí Žít Brno, loni 7. listopadu na své facebookové stránce, kterou sledují stovky lidí, z nichž je nemalá část novinářů, doslova uvedl: "Za chvíli skončí uzávěrka nominací na Hrad, takže je možno jít ven s pravdou o zdraví Miloše Zemana. Má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca 3 týdny, léčbu odmítl, prognóza 3-7 měsíců. Zdroj z pochopitelných důvodů nezveřejňuji. Konec hlášení."

Hned následující den podal Zeman žalobu. "Tvrzení v předmětném statusu žalobce nejen hrubě urážejí, ale jsou také zcela nepravdivá, difamující povahy a zcela zásadně negativně ovlivňují vážnost a čest žalobce, prezidenta republiky, stejně jako jeho mediální obraz ve společnosti," napsal v žalobě jeho právník Nespala.

Žaloba ale nebyla evidentně bez nedostatků - soudce Malenovský jich našel patnáct a požádal Nespalu o doplnění.

Zejména ať přesně specifikuje, která Bartíkova tvrzení jsou nepravdivá a v čem jejich nepravdivost spočívá. A také jaké vážné následky u Zemana vyvolala a čím byla dehonestující, jak tvrdí.

Proč my? Ať to dokáže Bartík

Nespala sice žalobu doplnil, nicméně ani dodatečně nedoložil základní důkaz - lékařskou zprávu, která by doložila, že prezident rakovinou netrpí. Podle něj je svá tvrzení povinen dokazovat Bartík. "Jedná se o povinnost narušitele předložit tento důkaz pravdy. Není věcí žalobce, aby prokazoval, že tato tvrzení jsou nepravdivá," argumentoval v odpovědi soudu Nespala, vzápětí ale požádal o přerušení řízení.

Na dotaz Aktuálně již ale reagoval trochu jinak. "Já myslím, že to již proběhlo," řekl Nespala na otázku, proč nepředloží lékařskou zprávu, která by jakékoliv spekulace o zdravotním stavu prezidenta ukončila.

V tom ale nemá úplně pravdu. Hrad pouze krátce před volbami svolal tiskovou konferenci, na níž Zemanův ošetřující lékař a současně přítel Miroslav Kalaš oznámil, že je prezident v dobrém psychickém a fyzickém stavu, který mu umožňuje vykonávat dál funkci prezidenta. A přivolaný onkolog pak řekl, že z dokumentace, kterou dostal do ruky, nevyčetl žádné onkologické onemocnění. Novináři klást otázky nesměli.

Být jako Horáček

Sám Bartík, který později svůj status smazal, tvrdí, že uvedený status napsal kvůli tomu, že Zeman na rozdíl od svých předchůdců svůj zdravotní stav tajil či podával zkreslené informace a až poté, co novináři na nějaký problém poukázali.

"U nejvyššího ústavního činitele je plně ve veřejném zájmu, aby v okamžiku přímé volby měla celá česká veřejnost nezkreslené informace o všem, co by mohlo výkon mandátu prezidenta ovlivnit," vysvětluje svoje tehdejší sdělení, za kterým si prý stojí. To, jak je dokáže, ale nezodpověděl. "Argumentaci pro civilní žalobu si nechám pro soud," řekl.

Pozastavil se nad tím, že sice vloni v listopadu s ohledem na blížící se volby Zeman "demonstrativně" zareagoval, ale nyní již případ začal protahovat. "Přitom vše by mohlo být velmi jednoduché: stačí, když - stejně jako například kandidát Michal Horáček - předloží kompletní zdravotní posouzení," dodává.