Zemanův lékař: Kdyby měl prezident rakovinu, řešil bych to jako první. Je na něm vidět únava

před 34 minutami

Hrad odmítl spekulace o tom, že prezident Miloš Zeman trpí vážnou chorobou. Pod oficiálním prohlášením byl podepsán prezidentův ošetřující lékař Miloslav Kalaš z pražské Nemocnice Na Homolce. Pro Aktuálně.cz a Hospodářské noviny Kalaš zopakoval, že informace o rakovině jsou zcela nepravdivé. "Já bych byl ten první, kdo by se to nějakým způsobem snažil řešit," dodal.

Četla jsem hradní prohlášení, v němž coby ošetřující lékař odmítáte spekulace o špatném zdravotním stavu prezidenta. Neuvažovali jste ale s panem prezidentem o tom, že byste zveřejnili jeho zdravotnickou dokumentaci, abyste dohady jednou provždy vyvrátili?

Já nerozumím, co to je zveřejnění zdravotnické dokumentace. Myslíte vzít zdravotnickou dokumentaci a dát ji v plen? To nedělám. O žádném svém pacientovi nedávám dokumentaci v plen. To je v podstatě úplně kontraproduktivní.

Tak tedy ne kompletní dokumentaci, ale třeba poslední výsledky, na něž jste se odvolával i ve středečním prohlášení, zveřejnit nechcete?

Samozřejmě, chcete-li slyšet poslední glykemii, tak ta byla 5,8 (mmol/l, pozn. red.). To je poslední vyšetření, při němž jsem měřil glykemii glukometrem v sobotu před večeří v Lánech.

My samozřejmě chápeme, že zdravotní stav je citlivá věc, na druhou stranu jsme uprostřed předvolební kampaně a voliči by měli vědět, jestli je kandidát způsobilý vykonávat pětiletý mandát. A pan prezident, jak všichni vidíme, v poslední době nevypadá zcela zdravě. Čím je to tedy způsobeno, když říkáte, že ničím vážným netrpí?

Doufám, že pochopíte, že vyjadřovat se ke zdravotnímu stavu, byť by to byla uklízečka na Homolce, je kontraproduktivní, napadnutelné a v podstatě dokonce protiprávní.

Ale tady se nebavíme o uklízečce, ale o někom, kdo se znovu uchází o post prezidenta.

Prosím vás pěkně, já zastávám názor, že o zdravotním stavu uklízečky se vyjadřuji zrovna tak jako o zdravotním stavu pana prezidenta. Je to pacient, o kterého se starám, jak moderní medicína vyžaduje.

Kdyby se zdravotní stav Miloše Zemana zhoršil natolik, že vy sám byste naznal, že…

Já bych byl ten první, kdo by mu to řekl.

Zajímavé bylo prohlášení pana prezidenta, že jeho cukrovka zmizela. Tak to asi není, že?

Ne, to bylo laické vyjádření pana prezidenta, který není lékař.

Pan prezident je tedy takzvaně kompenzován?

Co se týče cukru, je toto pro mě velice pozitivní. Příčinou byla striktní dieta, kterou pan prezident dodržoval, aby shodil nějakou váhu. Je známé, že snížení váhy, když má někdo nadváhu, vede k tomu, že se cukr zlepší. Může se dostat téměř do normy. A třeba i když někdo má vysoký krevní tlak, tak se (dietou) může zlepšit. Ten ale v případě pana prezidenta není.

A dieta je tedy i důvod toho, že pan prezident shodil a pohubl.

Ano, on pravidelným dietním stravováním úmyslně shodil váhu na, dalo by se říct, normu ke své výšce.

A co jeho neuropatie v nohou? Je stabilizovaná?

Ta by se zhoršovala, kdyby byl vysoký cukr. Protože jsme byli schopni stabilizovat glykemii, tak by neuropatie neměla progredovat, tedy neměla by se zhoršovat, měla by se stabilizovat.

Spekulací o zdravotním stavu pana prezidenta je tu více.

To jsou laické spekulace, které jsou dávány veřejnosti jako svým způsobem kontraproduktivní, někdy účelové.

A jak já říkám, mnoho lékařů - pacientova smrt. To znamená, že i tady je potřeba se starat o pacienta jako celek, což je součástí mé péče. Já samozřejmě konzultuji veškeré specifické věci s odborníky, ať jsou to očaři z Vojenské nemocnice, ať jsou to cévaři u nás. Já pravidelně natáčím EKG a to je zcela normální, bez jakékoliv patologie. Což je dost podstatné v tomto věku. Samozřejmě velké riziko je u pana prezidenta to, že hodně kouří.

Nedaří se mi Zemana přesvědčit, aby nekouřil

V tom se vám jako lékaři zatím nedaří zapůsobit?

Působím ať jako lékař, nebo jako kamarád všemi možnými způsoby. Bohužel kuřák jako takový je poměrně složitá forma. Je to spíš rozhodnutí toho člověka, aby si uvědomil, že kouření je škodlivé. Škodlivé je pro každého, pochopitelně. Zatím se mi to nedaří, i když pana prezidenta znám jako pacienta víc než patnáct let.

Kdyby tedy byla pravda to, co se objevilo na sociálních sítích, tedy že pan prezident má rakovinu, tak vy byste byl ten první, kdo by mu řekl, ať si kandidaturu rozmyslí?

Já bych byl první, kdo by to věděl. A to teda nevím, jak někdo tohle může zveřejnit, když nemá přístup k ničemu. Je to v podstatě žalovatelné, s tím plně souhlasím. Protože toto zveřejnit… Jak vy říkáte, že pan prezident není normální pacient, tak i kdyby to byl jakýkoliv normální jiný pacient a toto někdo zveřejnil, tak je to žalovatelné.

Ale pravda to není, protože já bych byl ten první, kdo by se to nějakým způsobem snažil řešit. Nikoliv z hlediska médií, ale z hlediska pacienta.

Ale asi se shodneme, že zájem voličů o zdravotní stav prezidenta a kandidáta je oprávněný.

Kandidátů je devatenáct.

Myslím, že i o ostatní kandidáty a jejich zdravotní stav se voliči zajímají.

A s nimi taky takhle komunikujete na toto téma?

Myslím, že kdyby na nich bylo vidět, že je pro ně kandidatura moc náročná, tak bychom se jich na to ptali. Zatím nebyl důvod.

A jak to poznáte, že je to na nich vidět?

My samozřejmě nejsme lékaři, ale u pana prezidenta občas je vidět, že tam nějaký problém je, a my se pak jako laici ptáme vás lékařů.

Vy když budete unavená, přetížená, budete mít v práci mraky úkolů a tak dále, budete vypadat stejně jako po rekreaci?

To jistě ne. U pana prezidenta je to tedy dáno únavou?

Ano, promítněte si program pana prezidenta a zjistíte, že toto v jeho věku zvládnout je nad míru heroický výkon. Já jsem letos s panem prezidentem absolvoval Čínu, Vietnam, Kazachstán, Anglii, Ameriku. To není tak jednoduché. Samozřejmě je to dané jeho fantastickou schopností prezentovat Českou republiku venku, kde mluví spatra anglicky, česky, rusky. To si myslím, že málokdo z našich lidí je schopen zvládnout. To, že se potom prezentuje, že dělá ostudu naší republice, to je účelové a to se mi nelíbí.