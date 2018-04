Znalec a úředníci mají za nevýhodnou privatizaci OKD zaplatit škodu 5,7 miliardy, žádá žalobce

před 2 hodinami

Privatizací OKD se v současné době zabývá i sněmovní vyšetřovací komise.

Praha - Za zpracování nepřesného posudku vedoucího k nevýhodné privatizaci těžebního podniku OKD navrhl žalobce soudnímu znalci Rudolfu Douchovi tříletý podmíněný trest. Bývalí místopředsedové Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti, by měli dostat podmínku 2,5 roku. Všichni tři by měli společně nahradit škodu 5,7 miliardy korun, která podle obžaloby při privatizaci vznikla. V závěrečné řeči to navrhl státní zástupce Tomáš Černý. Obžalovaní vinu odmítají.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle Černého však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, státu tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Černý měl svoji závěrečnou řeč připravenou na 38 stranách, které v sedě předčítal přes tři hodiny. Podle něj posudky a další důkazy podpořily tvrzení obžaloby. Doucha podle něj musel vědět o tom, že vypracoval hrubě zkreslený posudek. "Posudek zcela ignoruje existenci dceřiných společností," zmínil Černý.

V rozsáhlé závěrečné řeči s odkazem na posudky prohlásil, že Douchova práce porušila "nejzákladnější základy" pro oceňování. Podotkl také, že si Doucha nezajistil všechny potřebné podklady, aby mohl firmu objektivně ocenit. Za další podstatné chyby označil to, že se posudek nezaměřil na vývoj cen uhlí a vývoj trhu. Znalec podle něj výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul různé majetky firmy a hrubě podhodnotil cenu 40 tisíc bytů, které OKD vlastnila.

Pochybení Kuty a Škurka státní zástupce spatřuje v tom, že vycházeli ze špatného posudku, jehož objednání měli na starosti. Ministerstvu financí pak na základě posudku zaslali podklady, které obsahovaly chybný výpočet hodnoty OKD. Černý zdůraznil, že podle jeho názoru za všechno nesl odpovědnost FNM. Odmítl tak obhajobu Kuty a Škurka, podle kterých byla privatizace v rukou ministerstev financí a průmyslu a fond dělal pouze administrátora.

Černý je přesvědčen, že měli ministry okamžitě informovat o tom, že mohou vzniknout nenávratné škody. "Byli to pouze tito obžalovaní, kteří uzavřeli smlouvu na zpracování posudku," řekl Černý.

Ministrem financí tehdy byl pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který bývá kvůli prodeji OKD terčem kritiky. V trestní věci vystupoval jako svědek. Výtky odmítá, vláda podle něj společnost prodala za nejvyšší nabízenou cenu. Privatizací se nyní zabývá i sněmovní vyšetřovací komise.

Černý se při přednesu závěrečné řeči dostal do konfliktu s předsedkyní senátu Ivou Fialovou a některými advokáty, jelikož citoval z některých dokumentů, které před soudem nelze použít jako důkaz. Soudkyně prohlásila, že jedná protizákonně a v rozporu s trestním řádem, což Černý odmítl. Míní, že sice nejdou použít jako důkaz, ale jsou založeny ve spisu, a tak z nich citovat může.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým patřil Karbon Invest, prodali OKD po dvou měsících od nabytí státního podílu investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Poznámka: Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia, která vydává i on-line deník Aktuálně.cz.