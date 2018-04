OKD vydělalo přes tři miliardy korun, díky rostoucím cenám uhlí už není ve ztrátě

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Těžební společnost zároveň splatila státu půjčku 150 milionů korun, kterou mu předloni poskytl jako provozní financování.

Karviná - Těžební společnost OKD dosáhla loni tržeb 16,8 miliardy korun a vytvořila zisk 3,4 miliardy korun. Vytvořila dost hotovosti pro další chod podniku.

Dnes to řekl insolvenční správce Lee Louda, na výsledky upozornil server iHNed.cz. Společnost OKD byla od května 2016 v úpadku. Od minulého týdne, kdy převzal aktivní doly státní podnik Prisko, je OKD znovu v majetku státu.

"Hospodářský výsledek firmy za rok 2017 je velmi pozitivní. Je to dobrá zpráva pro další provoz OKD," řekl Louda.

Server ihned.cz uvedl, že dobrý výsledek hospodaření souvisí s rostoucími cenami černého uhlí. Připomněl, že ještě v roce 2016 byla společnost OKD ve ztrátě 1,22 miliardy, o rok dříve pak téměř sedm miliard korun. OKD zároveň splatilo státu půjčku 150 milionů korun, kterou mu podnik Prisko předloni poskytl jako provozní financování.

Z úsporných důvodů loni OKD ukončilo těžbu ve ztrátovém Dole Paskov. Černé uhlí se dál těží v dolech na Karvinsku, i se zaměstnanci dodavatelských firem tam pracuje okolo 9500 lidí.

"Dlužník (OKD) vytvořil za sledované období dostatek hotovosti pro další chod podniku i pro financování případných nepředvídaných událostí, stejně tak pro financování postupného útlumu neefektivních provozů," uvedl Louda ve zprávě o hospodářské situaci firmy zveřejněné v Insolvenčním rejstříku.

Společnost OKD se dostala do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé poté přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel.

Věřitelé, insolvenční správce i soud firmě schválili reorganizační plán. Jeho součástí bylo převedení dolů do majetku státu, který za ně zaplatil necelých 80 milionů korun. V původní společnosti OKD, jež změnila svůj název na Správce pohledávek OKD, zůstaly pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.

Reorganizační plán počítá s postupným útlumem dolů. Předseda představenstva společnosti Prisko a člen představenstva OKD Marian Klásek minulý týden řekl, že se Prisko při převzetí OKD zavázalo k vytvoření rezervy ve výši 4,9 miliardy korun, z nichž se budoucí útlum bude platit.

Útlum dolů by měl rozložený až do roku 2026. Podle původního plánu by se už letos měly zavírat doly Darkov a Lazy, v roce 2021 Důl ČSA a v roce 2023 jako poslední Důl ČSM. Pak bude ještě tří roky probíhat likvidace. Je ale možné, že harmonogram zavírání dolů se ještě změní.