Zakážeme kamionům předjíždět při dopravním omezení, navrhují komunisté. ODS souhlasí

Komunisté chtějí kvůli kolapsu na dálnici D1 v důsledku sněžení a dopravních omezení navrhnout, aby za takové situace kamiony nesměly předjíždět a blokovat dopravu. Oznámil to předseda jejich poslanců Pavel Kováčik v reakci na to, že se kvůli problémům na D1 nedostala řada poslanců na nynější schůzi sněmovny k církevním restitucím.

Návrh slíbil Kováčik předložit v případě, pokud to neudělá ministerstvo dopravy pod vedením Dana Ťoka (ANO). O zavedení zákazu předjíždění pro kamiony na dálnicích u dopravních omezení uvažuje ministerstvo minimálně půldruhého roku. Ťok letos v únoru uvedl, že by nebyla třeba změna zákona, ale stačilo by rozhodnutí ministerstva o rozmístění dopravních značek.

"Jsem odhodlán předložit návrh zákona nebo takovou změnu zákona, pokud to neučiní pan ministr dopravy, která uzákoní, že v podobné situaci kamion nesmí vjet do levého pruhu," řekl Kováčik. Pokud by kamiony zablokovaly oba jízdní pruhy, znemožní tak údržbě silnic a dálnic obnovit provoz, dodal.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, je připraven s Kováčikem spolupracovat na tom, aby se situace na D1 opakovala. Kolaps dopravy na D1 podle Fialy nebyl překvapivý, protože oprava dálničního úseku u Humpolce neskončila v plánovaném termínu. Pokud se ministerstvo dopravy zmůže jen na pokutování firem provádějících rekonstrukci, situaci to nevyřeší, dodal.

Debatu vyvolal lidovecký poslanec Ondřej Benešík poukazem na to, že Sněmovna se zabývá dodatečným zdaněním církevních náhrad, které stejně skončí u Ústavního soudu, zatímco tisíce lidí uvízly kvůli sněhu na dálnici a jejich situaci nikdo neřeší.

Kováčik to označil za demagogické. "Kdybychom věděli, že tomu zákonu budete bránit jakýmkoli způsobem včetně toho, že necháte nasněžit, aby se nemohli poslanci a poslankyně dostat po dálnici D1 na jednání, tak bychom pro svolání této schůze zvolili jiný termín, kdy sněžení nehrozí," poznamenal.