Dopravu v Česku komplikuje sníh, problémy hlásí i lanovka na Sněžku

Dopravu v Čechách komplikuje v sobotu ráno sníh, který v noci pokryl silnice. Na mnoha místech je rozbředlý. Komunikace jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejhorší je situace na západě země, kde platila výstraha před ledovkou s extrémním stupněm nebezpečí. Vyplývá to z informací ČTK.

Ledovka je například v některých částech Plzeňského kraje. V noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých. Řidiči mají největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku.

V Karlovarském kraji, kde se v pátek stály desítky nehod, se situace uklidnila. Mrznoucí srážky na většině území kraje ustaly, ledovka nebo náledí ale přesto stále hrozí.

V Čechách vyrazily v noci do terénu stovky sypačů, silničáři sníh odhrnují také ráno. Leží i na hlavních komunikacích, včetně dálnice D1.

Pozor by si řidiči měli dát rovněž v Praze, a to jak na Pražském okruhu, tak v centru hlavního města. V horách může být situace horší, někde stále sněží.

Na silnicích ve středních Čechách jsou dnes ráno zbytky rozbředlého sněhu, všechny hlavní tahy jsou po chemickém ošetření. I silnice nižších tříd jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých místech regionu sněží nebo padá déšť se sněhem. S rozbředlým sněhem by měli řidiči počítat i na hlavních tazích, jízdu by měli přizpůsobit i místy snížené viditelnosti a mlze. Brzy ráno sněžilo například na Mladoboleslavsku nebo Mělnicku.

V Ústeckém kraji řeší policisté dvě dopravní nehody, obě se staly v Rumburku na Děčínsku. Většinou se ale ranní dopravní komplikace zatím obešly bez nehod.

Podle meteorologů má být v sobotu v Česku zataženo až oblačno, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku místy sněžení, jinde jen ojediněle. V průběhu dne bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty mají být minus tři až plus jeden stupeň Celsia, v jihozápadní polovině Čech až plus tři stupně.

V Královéhradeckém kraji v noci na sobotu sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. Řidiči by měli jízdě věnovat zvýšenou opatrnost. Ojediněle by se v kraji mohl objevit i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Řidiči by si měli dát pozor i na mrznoucí mlhy. Nesouvislá vrstva sněhu dnes ráno například ležela na silnicích v Orlických horách.

Silný vítr v sobotu zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu dnes zůstal v provozu. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky.

Ve skiareálu Pomezky v Malé Úpě na hřebenech Krkonoš v sobotu začala lyžařská sezona. Areál se tak připojil k Černé hoře u Janských Lázní, kde se lyžuje od pátku. Letošní zimní sezona začala v Krkonoších o dva týdny později než loni, kdy se poprvé lyžovalo 17. listopadu na Černé hoře.

Podle dispečerů Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina začalo sněžit kolem půlnoci a napadlo několik centimetrů sněhu, nepršelo. V terénu bylo 101 sypačů, znovu shrnovat rozbředlý sníh vyrazily i ráno. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Silnice na jihu Čech jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Přes noc napadlo několik centimetrů sněhu, někde déšť se sněhem. Podle dispečinku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje pracovalo přes noc na silnicích všech 180 sypačů a traktory. Nejvíc sněžilo v okolí Českého Krumlova, kdo napadla asi osmicentimetrová vrstva.

Silnice na jižní Moravě jsou dnes ráno většinou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Zhruba od 04:00 drobně sněží v některých částech kraje, na některých úsecích tak zůstává vrstva ujetého sněhu krytá posypem, silnice vyšších tříd a dálnice sypané solí jsou většinou se zbytky rozježděného sněhu. Teploty se pohybují pod nulou okolo minus čtyř stupňů, vyplývá z informací Brněnských komunikací a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Drobně sněží dosud na většině území kraje, nejvíce na Brněnsku.