Opravovaný úsek D1 se musí přizpůsobit zimě, žádá Vysočina. Řešit to chce i s Ťokem

Kolaps provozu na dálnici D1 způsobila podle Kraje Vysočina nepřipravenost modernizovaného úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem na zimní podmínky. Kraj pošle ministrovi dopravy Danu Ťokovi (za ANO) dopis požadující posunutí svodidel a další úpravy v úseku mezi 90. a 104. kilometrem dálnice.

Novinářům to řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) po jednání pracovní skupiny Doprava. Situací na D1 se zabývají i poslanci. Navrhují zákaz předjíždění kamionů. Ministr dopravy se chce k situaci vyjádřit ve 14:00.

"Myslím si, že je to nepřipravenost Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy, jinak to vyjádřit nemůžu," řekl hejtman. Dálnici po středečním silném sněžení blokovaly kamiony, pro které nejsou podle hejtmana na dálnici patřičné odstavné plochy. Někteří řidiči na dálnici stáli kvůli povinné přestávce. Policisté je museli budit, aby odjeli.

Podle hejtmana kraj opakovaně upozorňoval, že úsek je v zimním období problematický i bez zúžení vyvolaného opravami dálnice. Stavební práce podle něho v tuto chvíli stojí a bylo by možné úsek upravit. "V tuto chvíli tam neprojede ani motorka, která by byla schopná potom navádět jednotlivé sypače," řekl Běhounek.

Podle ředitele krajské policie Miloše Trojánka stála některá auta v koloně až 14 hodin. Silničáři měli problém dostat do kolony sypače. Musela jim asistovat policie, každý sypač měl svou policejní hlídku. Posolené úseky do 20 minut začaly znovu klouzat. Byly to extrémní klimatické podmínky, řekl Trojánek. Provoz na D1 začal kolabovat ve středu odpoledne po hustém sněžení. Kolony se postupně protáhly na desítky kilometrů, několikrát museli policisté dálnici uzavřít. Asistovali sypačům, které do kolon vjížděly z protisměru. Situaci na dálnici se podle Trojánka věnovaly desítky policistů. Dlouhé kolony zůstávají na dálnici dosud.

Hasiči poskytovali pití a občerstvení dětem v jednom z uvízlých autobusů. Nejvíc práce ale měli s odstraňováním popadaných stromů po celém kraji. "Zasahovali jsme u 228 technických pomocí a 17 dopravních nehod," řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec. Nasazeno bylo přes 450 profesionálních a dobrovolných hasičů.

Vysočina bude požadovat v případě mimořádné situace zákaz přejíždění do druhého pruhu, aby zůstalo místo pro projetí sypačů.

Komunisté v Poslanecké sněmovně navrhují, aby za takové situace kamiony nesměly předjíždět a blokovat dopravu. Oznámil to dnes předseda jejich poslanců Pavel Kováčik.