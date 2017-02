před 1 hodinou

Policie vpodvečer zmenšila pásmo zákazu vstupu kolem místa výbuchu v Poličských strojírnách v Poličce jen na samotný oplocený areál strojíren. Dosud bylo zakázané pásmo v okruhu asi 1300 metrů od epicentra výbuchu a zasahovalo i mimo areál, zejména do přilehlého lesa. Při rozsáhlé prohlídce míst vně areálu policie v sobotu našla jeden kus neaktivní munice. ČTK to řekla mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová. Série čtvrtečních explozí v hale v areálu Polišských strojíren zranila 19 lidí, z toho tři vážně. Nalezená munice byla stejného charakteru jako tři kusy nalezené ve čtvrtek a v pátek a nebyla nebezpečná. Policisté místa mimo areál prohledávali od dnešních 10:00 do setmění.

autor: ČTK