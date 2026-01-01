Přeskočit na obsah
Zákaz pyrotechniky se projevil na ovzduší, na silvestra bylo nejlepší za 22 let

ČTK

Zákaz používání zábavní pyrotechniky a omezení jejího prodeje se na přelomu roku významně projevil na kvalitě ovzduší. Koncentrace prachových částic ve vzduchu, které jsou obvyklé pro silvestrovské oslavy, se výrazně snížily, a to i ve velkých městech.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Ludvík Hradilek
Hodnoty byly nejlepší za posledních minimálně dvaadvacet let, kdy meteorologové údaje zaznamenávají. Na síti X o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Koncentrace prachových částic nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého začínajícího roku.

"Také co do složení se jedná o vysoce nežádoucí látky s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví – částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně například různých kovů," uvedli meteorologové.

O uplynulé noci ale byly koncentrace výrazně nižší, než je pro toto období obvyklé. Lepší výsledky zaznamenala Praha, ale i Brno, Ostrava, Plzeň nebo Ústí nad Labem.

Na kvalitu ovzduší má vliv nejen pyrotechnika, ale i počasí. Rozptylové podmínky ale v tomto případě podle odborníků nemohly způsobit tak významné zlepšení.

"Koncentrace částic PM₁₀ (hrubý prach, pozn. red.) byly na přelomu let 2025/2026 ve srovnání s jinými roky tak nízké, že tento rozdíl nelze zcela vysvětlit jen počasím," uvedli meteorologové. Třeba v pražských Vysočanech byly na silvestra pětinásobně nižší koncentrace než před rokem.

Největší roli tak podle vědců pravděpodobně hrála změna legislativy a s ní i nižší intenzita odpalů. Projevilo se i omezení prodeje pyrotechniky. Přesnější vyhodnocení dopadů bude dostupné až v dalších letech, uvedl ČHMÚ.

Od loňského 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat.

Vedle toho je také zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních, opět s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a v níž jsou například bouchací kuličky.

Prosincový výhled z terasy Klínovky ve 1300 metrech nad mořem. Sníh nikde, teplota nad deset stupňů a v údolí inverze.
