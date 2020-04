Zákaz opustit Česko i po skončení nouzového stavu by byl neústavní, varuje právník

Zákaz vycestování z Česka, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní. Uvedl to ústavní právník Marek Antoš. Vláda nyní zákaz, který platí od poloviny března, opírá o krizový zákon, i v tomto případě je ale podle Antoše konstrukce velmi sporná. Nouzový stav, za kterého lze omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru, zatím platí do 30. dubna.

Antoš upozorňuje, že krizový zákon umožňuje nařídit "zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území", nikoliv jeho opuštění. "Mám tedy pochybnosti, zda má současný zákaz dostatečný zákonný základ, který je podle Listiny základních práv a svobod nezbytný k omezení ústavně zaručené svobody opustit území státu," uvedl Antoš. Pokud by zákaz opustit Česko trval i po skončení nouzového stavu, je Antoš přesvědčen, že by byl takový zákon neústavní. "Je nepřípustné vykládat ustanovení § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví - 'Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví' - natolik široce, že by umožňovalo ministru zdravotnictví tak zásadním způsobem omezovat základní práva," řekl Antoš. Výklad by nouzovému stavu vzal smysl Upozornil, že pokud by tento výklad převážil, zcela by to vyprázdnilo smysl existence nouzového stavu i význam kontroly, kterou při jeho vyhlašování i prodlužování vykonává Poslanecká sněmovna. "Proč složitě vyhlašovat nouzový stav, pokud stejná či ještě závažnější opatření lze uložit pouhým rozhodnutím ministra zdravotnictví. Takový výklad je tedy nepřípustný jak z hlediska ochrany ústavně zaručených práv a svobod, tak z hlediska ústavních garancí dělby moci," dodal Antoš. Vláda zatím zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby od 14. dubna mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině. Související Vláda mírní opatření. Otevřou se sportoviště, další obchody a půjde vycestovat Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí uvedl, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Zákaz na rok a více by ministr považoval za nepřiměřený. O tom, že by hranice měly být uzavřené jeden rok, hovořil v neděli na Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v březnu uvedl, že cestování by mohlo být omezeno rok či dva. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není neomezené cestování otázkou letošní letní sezony, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů.