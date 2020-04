Nejdřív chci data od expertů, řekl Hamáček k uvolnění cestování a zkritizoval Prymulu

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů. Až poté je možné dát veřejnosti jasnou zprávu, napsal ve čtvrtek na Twitteru. Kritizoval protichůdná vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Vláda zakázala Čechům cestovat do zahraničí v polovině března.

"K debatě o zmírnění zákazu cestovat: Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci," uvedl Hamáček.

Podle Prymuly se diskutuje o zmírnění pravidel pro vycestování v létě do Chorvatska a na Slovensko. V polovině června by se mělo ukázat, jestli uvolnění protikoronavirových pravidel v Česku bylo úspěšné. Potom by mohlo být povoleno cestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší nebo stejná jako v Česku, řekl ve středu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu rovněž v ČT řekl, že vláda se možností volného vycestování bude dál zabývat.

Náměstek ministra zdravotnictví koncem března v médiích uvedl, že cestování za hranice může být omezené i v delším horizontu. Dovolená tak letos bude nejspíš v Česku, řekl tehdy. Jeho slova zkritizoval premiér Babiš a řekl, že Prymula nemá děsit lidi.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nedávno uvedl, že otevření hranic není otázka týdnů a možná ani měsíců. Cestování by podle něj vláda mohla případně v budoucnu povolit do jednotlivých zemí podle toho, jaká v nich bude situace s šířením koronaviru. Zatím vláda zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby od 14. dubna mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině.

Usnesení vlády o omezení cestování vychází z krizového zákona, podle kterého lze za nouzového stavu či stavu ohrožení státu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. Vláda je podle zákona oprávněna například nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území nebo přijmout opatření k ochraně státních hranic, pobytu cizinců či osob bez státní příslušnosti.