Před rozjetým pendolinem uskočili v poslední vteřině. Incident prověřuje policie

Tragédií mohla skončit nedělní mikulášská akce na nádraží v Zábřehu. Dva dospělí a tři děti tam přecházeli přes koleje právě ve chvíli, kdy stanicí projíždělo pendolino. Strojvedoucí stihl zpomalit a zahoukat, lidé tak na poslední chvíli uskočili. Událostí už se zabývá policie.

"Jsou situace, nad kterými zůstává rozum stát a docházejí slušná slova," uvedly České dráhy na síti X v reakci na video z neděle, které se objevilo na sociálních sítích.

Na videu je vidět skupina lidí s dětmi, kteří si zkracují cestu přes koleje přes služební přechod. Ten cestující nesmí používat, je určen pouze pro zaměstnance, na což upozorňují cedule. Když přecházejí přes koleje směrem k nádražní budově, v té chvíli odjíždí osobní vlak. Souběžně s ním stanicí projíždí pendolino, konkrétně spoj SuperCity 506 z Ostravy do Prahy.

Blbost některých lidí je nekonečná. Zábřeh na Moravě. 🙄 pic.twitter.com/6pB3ffpbpr — Petr Ostravak 🇺🇦🇮🇱🇪🇺 (@PetrRecicar) December 10, 2024

Hned jak lidé vstoupí do kolejiště, strojvedoucí začne brzdit a houkat. Skupina se dá na zasněženém a namrzlém povrchu do běhu. Poslední osobu, mladou dívku, míjí projíždějící vlak jen o pár centimetrů. Zastavit by už nestihl. Na to by potřeboval nejméně stovky metrů. Vlaky totiž mohou stanicí v Zábřehu projíždět rychlostí 160 kilometrů v hodině.

"Jen díky pohotovosti našeho strojvedoucího, který poté, co spatřil skupinu osob v kolejišti, okamžitě aktivoval výstražnou návěst a začal brzdit s použitím rychlobrzdy, nedošlo k tragédii," řekl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Dodal, že přecházet přes koleje je v rozporu se zákonem i se zdravým rozumem. "Nikdy nevstupujte do kolejiště! Hazardujete se svým zdravím a životem!" napsaly poté na síti České dráhy.

Podle starosty Zábřehu Františka Johna (KDU-ČSL) incident souvisel s Mikulášskými jízdami. "Na nádraží byl přistaven parní vlak, byla tam spousta lidí, někteří ho uviděli a vyrazili přímo k němu, což samozřejmě bylo velmi nezodpovědné. Běžně se tam ale nic takového neděje," řekl serveru Novinky.cz.

Událostí už se zabývá policie, jejíž zástupci označili chování lidí na videu za hazardní. "Právní kvalifikace bude upřesněna až po výslechu účastníků, nicméně i bez ní bychom rádi připomněli, že rozjeté Pendolino opravdu nezastaví na 20 metrech," uvedli olomoučtí policisté na síti X.

Podobné chování způsobí na železnici několik nehod ročně. O nepozornosti lidí mluvil mimo jiné i strojvedoucí Radomil Elsner v květnové reportáži Aktuálně.cz. "Nejhorší jsou ti, co si přes koleje zkracují cestu. K tomu mají sluchátka, koukají do mobilu. Houkáte a stejně vás neslyší. Pak jenom čekáte, jestli udělají ten další krok, nebo ne," uvedl tehdy.

