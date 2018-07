Za obvinění z držení dětské pornografie chce Hala 44 milionů, méně než polovinu původní částky

Přes čtyři roky čelil podezření z držení dětské pornografie, v roce 2016 ho soud zprostil viny. Přesto se Michal Hala dosud nedočkal odškodnění.

Praha - Za nezákonné trestní stíhání za držení dětské pornografie chce bývalý výkonný ředitel Ředitelství silnic a dálnic Michal Hala po státu zhruba 44 milionů korun. Snížil tak požadovanou částku o více než polovinu z dříve uplatňovaných bezmála 100 milionů.

Nově vyčíslená výše vychází ze znaleckého posudku, Hala sám ji však stále považuje za příliš nízkou. Soud ho zprostil obžaloby v roce 2016.

"Pokud jde o kauzu držení dětské pornografie, jsem přesvědčen, že nenávratně změnila zbytek mého života," řekl soudu o čtyřletém trestním řízení. Označení své osoby jako pedofila se prý nikdy úplně nezbavil. "Pokud v naší společnosti presumpce neviny neplatí, v tomhle případě neplatí vůbec," řekl.

Stíhání prý ovlivnilo i život jeho rodiny a blízkých. Dopady, které na ně trestní řízení mělo, Hala popsal v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Sám Michal Hala se údajně potýká se zdravotními problémy a posttraumatickým syndromem. Uvedl, že v důsledku trestního řízení je jeho metabolický věk o více jak 10 let vyšší než jeho skutečný věk 37 let. "Nejsem člověk, který do budoucna kouká s nadějí. Můj život skončil, už žiju jen pro své blízké," zakončil svou řeč Hala.

Ministerstvo spravedlnosti Halovi jménem státu nabídlo odškodnění za psychickou újmu ve výši 250 tisíc korun. Takovou částku ale považuje za nepřijatelnou a směšnou. "Výjimečnost nezákonného trestního stíhání vede k výjimečnosti výše nároků," řekl před soudem. Za ušlý zisk, zadostiučinění, náhradu újmy za nespravedlivé rozhodnutí státu, náhradu za průtahy trestního řízení a náklady řízení u soudu tak bývalý ředitel ŘSD požaduje zhruba 44 milionů korun.

Ve své pětihodinové řeči se Michal Hala mimo jiné odkázal i na slova současného premiéra Andreje Babiše, který v lednu letošního roku uvedl před Poslaneckou sněmovnou, že si lze v této zemi lze "objednat" trestní stíhání.

Hala sám je přesvědčen o tom, že jeho stíhání bylo účelové. Diskety se zhruba stovkou pornografických fotek dětí policisté údajně našli při domovní prohlídce v souvislosti s jinou kauzou, v níž byl vyšetřován. Hala tak uvedl, že obvinění z držení dětské pornografie bylo úmyslně vykonstruováno, aby v tomto řízení lépe spolupracoval s vyšetřovateli.

Tyto skutečnosti však podle soudkyně doposud nelze považovat za prokázané, a pro přiznání požadované výše nároků je Hala musí soudu do měsíce doložit. Projednávání věci bude dál pokračovat.

Stejný soud se zabývá také další Halovou žalobou, ve které požaduje 68 milionů kvůli kauze pronájmu odpočívadel, kde byl obviněn ze tří trestných činů - přijetí úplatku, porušování povinnosti při správě cizího majetku a pletich při veřejné soutěži a dražbě. Nejvyšší státní zastupitelství stíhání Haly a dalších v této kauze zrušilo.

Hala v pondělí zopakoval, že by měl soud obě žaloby sloučit, protože spolu souvisí.