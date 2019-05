Z Peru do Česka eskortovali odsouzeného podnikatele Girstla z kauzy Promopro

před 1 hodinou

Do Česka byl minulý týden z Peru eskortován Pavel Girstl, podnikatel odsouzený před dvěma roky v takzvané kauze Promopro k pětiletému trestu. Jeho převoz do České republiky potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Bylo to podle něj druhé takové vydání hledané osoby z Peru. Girstl byl v Peru zadržen na základě mezinárodního zatykače, na vydání do Česka čekal v peruánském vězení od loňského srpna.

"Peruánská strana české extradiční žádosti vyhověla a pan Girstl byl 24. května letošního roku eskortován do České republiky, kde byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody," uvedl mluvčí. Girstlovi pětiletý trest vězení potvrdil pravomocně pražský vrchní soud v únoru 2017, kdy zamítl jeho odvolání. Girstl tehdy před soudem popíral, že se jakožto jeden ze subdodavatelů státní zakázky na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU dopustil praní špinavých peněz. Girstl, který má také podle rozsudku vracet státu 29 milionů korun, chce podle Radiožurnálu usilovat o obnovu soudního řízení. "Nemají žádné důkazy, všechno to dělali na základě politického tlaku a domněnek," řekl Radiožurnálu krátce před převozem do ČR. Napadl rovněž znalecký posudek, který si policie k předražené zakázce na ozvučení oficiálních akcí českého předsednictví Evropské unii nechala udělat. Podle Girstla ho zpracovávala nekompetentní firma. Žádné důkazy pro své tvrzení nepředložil, trest si je ale podle vlastních slov připraven odsedět, uvedl Radiožurnál. Justice v kauze Promopro potrestala devět podnikatelů. Obžaloba se týkala zakázky, kterou v roce 2008 získala firma Promopro bez výběrového řízení od Úřadu vlády. Podnikatelé podle obžaloby stát připravili o téměř 400 milionů korun. Nejpřísnější devítileté tresty dostali někdejší šéf firmy Promopro Jaroslav Veselý a jednatel hlavní subdodavatelské firmy Vlastimil Maxa. Původně byli stíháni i tři státní úředníci, které ale nakonec soud osvobodil.