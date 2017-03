před 8 minutami

Odvolací soud potvrdil Vlastimilu Maxovi z kauzy Promopro devítiletý trest vězení. Jeho případ byl kvůli nemoci odložen k samostatnému projednání. Vrchní soud v Praze v lednu poslal sedm obviněných podnikatelů do vězení v rozmezí od 3,5 do devíti let. Kauza Promopro je jednou z největších afér vlády Mirka Topolánka, kdy státní kasa přišla kvůli předraženým zakázkám týkajících se předsednictva EU o nejméně 327 milionů korun.

