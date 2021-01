Vysvědčení slovy, zkoušky na střední na dálku. Otázky a odpovědi ke školnímu roku

Od pondělí 4. ledna se všechny školy vrátily k výuce na dálku, s výjimkou žáků prvních a druhých tříd základních škol. I v tomto roce tak vysvědčení, hodnocení žáků, přijímací řízení i maturitní zkoušky čeká řada změn. Aktuálně.cz přináší přehled, jak budou probíhat.

Kdy a jak se bude předávat pololetní vysvědčení?

Pokud školy zůstanou zavřené do konce ledna, kdy se pololetní vysvědčení předává, budou ho moct dětem předat později, až se do škol vrátí. Obsah vysvědčení ale učitelé musí dětem oznámit 28. ledna. A to buď tak, že jim výsledky zpřístupní ve školním informačním systému, nebo jim je oznámí na dálku. Pokud se tedy epidemická situace nezlepší, školy možná poprvé oznámí dětem výsledky pololetního vysvědčení on-line.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) školám doporučuje, aby žáky hodnotily slovně. Učitelé by se měli zaměřit na posilování odpovědnosti žáků, práci s časem a plnění povinností - tedy dovednosti spjaté s výukou na dálku. Jedná se však jen o doporučení, školy mohou nadále hodnotit i klasickými známkami.

"Vzhledem k rozdílným podmínkám jednotlivých rodin, náročnosti distanční výuky a všeobecně těžké situaci v tomto pololetí si myslím, že využití slovního hodnocení je v tuto chvíli určitě lepší varianta. Žáci potřebují více než kdy jindy získat kvalitní zpětnou vazbu," uvedl Plaga s tím, že pokud ale školy mají dostatek podkladů pro udělení známky a upřednostňují tento typ hodnocení, ke slovnímu hodnocení je nechce nutit.

Jak bude probíhat přijímací řízení na vysoké školy?

Podoba a termíny přijímacího řízení na vysoké školy jsou plně v kompetenci daných škol, liší se i fakulta od fakulty. První přijímačky začaly již 5. ledna. Podrobný přehled naleznete například na stránkách Vysokéškoly.com.

Díky novele vysokoškolského zákona platné od 1. ledna 2021 mají fakulty při mimořádných situacích, jako je třeba pandemie koronaviru, pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním zkoušek.

Jak budou probíhat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia?

V případě víceletých gymnázií předpokládá ministerstvo školství standardní průběh přijímacího řízení, a to jak co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky z dílny Cermatu a zachování dvou termínů. Loni, při jarní vlně pandemie, přijímačky probíhaly až v červnu, konal se pouze jeden termín a uchazečům se alespoň přidal čas na vypracování testů. Letos by se tedy mělo vrátit vše do původních kolejí.

Jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia se má konat 14. a 15. dubna 2021. Výsledky předá Cermat 28. dubna školám a 30. dubna budou vyhlášeny. Ve dnech 12. a 13. května se uskuteční náhradní termín přijímaček, jejich výsledky se školy dozvědí 19. května.

V jaké podobě se uskuteční přijímací řízení na čtyřleté střední školy?

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou mohou tentokrát ředitelé školy sami rozhodnout, zda se u nich bude konat jednotná přijímací zkouška organizovaná a vyhodnocovaná společností Cermat, a to standardně ve dvou termínech, nebo školní přijímací zkouška, která se může konat i distančně.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. "Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/2021," doplňuje šéf resortu Robert Plaga.

Kritéria pro přijetí jsou tedy protentokrát v rukou jednotlivých škol, ředitelé je vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021. Přihlášky se odevzdávají do 1. března. Přijímačky do maturitních oborů (pokud jsou vypsány) se konají v období od 12. do 28. dubna 2021. V případě, že se daná škola rozhodla pro jednotné přijímací zkoušky Cermatu, uskuteční se 12. a 13. dubna. Do oborů bez maturity se přijímací řízení koná ve dnech 22. až 30. dubna. Výsledky předá Cermat 28. dubna školám a 30. dubna budou vyhlášeny. Ve dnech 12. a 13. května se uskuteční náhradní termín těchto přijímaček, jejich výsledky se školy dozvědí 19. května.

Termíny se liší v případě přijímaček do oborů s talentovou zkouškou, více informací je na stránkách ministerstva školství.

Jak a kdy proběhnou maturitní zkoušky?

To zatím není jasné, termín může ovlivnit situace s koronavirem. "V případě méně příznivé epidemické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s tím, že redukce jakékoli části maturitní zkoušky se neplánuje.

Plaga avizoval, že o podobě letošních maturit rozhodne v týdnu od 25. ledna. "Finální rozhodnutí padne do konce pololetí, kdy už by také měla být aktualizovaná epidemiologická situace a vakcinační strategie," uvedla Lednová.

Plaga mezitím uspořádal na Instagramu anketu, ve které se maturantů zeptal, kterou část zkoušky by nejraději vypustili. Vyšlo z ní, že vzhledem k pokračující výuce na dálku by studenti nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Možné úpravy maturit ministerstvo probere se zástupci odborné veřejnosti, podle Lednové ale v potaz budou brány právě i názory maturantů z instagramového účtu ministra.

I bez ohledu na virus ale maturanty čekají určité změny. Do loňského roku jim slohové práce z češtiny a cizích jazyků zadával a vyhodnocoval Cermat. Od letošního roku ale školy budou slohové i ústní zkoušky z jazyků vytvářet i vyhodnocovat samy. Cermatu tak zůstanou na starosti jen didaktické testy z matematiky, češtiny a cizího jazyka. Změní se také způsob hodnocení těchto testů. Nebudou se již známkovat, ale hodnotit jako "uspěl" či "neuspěl" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hranici úspěšnosti určí Cermat.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

