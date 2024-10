Apartmány a hotely pro tři tisícovky lidí by mohly v příštích letech vyrůst u Lipna na poloostrově Radslav. Zcela tak obklopí klidnou chatovou oblast. Jejím obyvatelům se záměr nelíbí. "K chatařům 20. století přibudou chataři 21. století," hájí záměr starostka Černé v Pošumaví. "My si sem jezdíme odpočinout, oni vyblbnout," namítají místní. Přehradou tak otřásá další spor o výstavbu.

"Lipno bývá nejhezčí, když je hnusně," říká se mezi obyvateli obcí ležících na břehu největší české přehrady. Za sychravého podzimního odpoledne jim nejde nedat za pravdu. Letní sezona před pár týdny skončila, vrcholky Šumavy se zahalily do mlhavého oparu a drobné občerstvení na pláži u chatové oblasti Radslav hlásí zavřeno. Na břehu lze narazit jen na pár rybářů zachumlaných do teplých bund a dek, kteří čekají, až něco zabere. A užívají si absolutního ticha a klidu.

Milan Hladík, povoláním hydrobiolog, už se těší, až se k nim odpoledne bude moct přidat. "Mám rád zdejší krajinu. Rybařím, surfuju, chodím na houby. Je tady klid," říká muž, který každý týden vyráží z Českých Budějovic do osady, kde stojí kolem 250 chat.

Nyní se bojí, že o to, za čím sem jezdí, přijde. Blízké okolí chat, zatím nedotčené masovým turismem, se v příštích letech pravděpodobně výrazně změní. Podle plánů developerů osadu prakticky ze všech stran obklopí rozsáhlé komplexy s apartmány a hotely. "Přijdeme o klid. Klesne cena našich nemovitostí," shrnuje Milan Hladík obavy místních, které zastupuje spolek chatařů Radslav.

"Kam půjdeme na procházky?"

Podobných projektů v posledních letech vyrostlo na břehu Lipna několik a podle spolku Lipensko pro život se jich chystá dalších 26. Turismus na přehradě sílí, stejně ale roste i nelibost místních proti dalším megalomanským projektům.

Spory o výstavbu řeší obce Frymburk, Horní Planá a zejména Lipno nad Vltavou. To se pod vedením starosty Zdeňka Zídka od revoluce změnilo ze zapomenuté obce v turistické centrum, některými obyvateli překřtěné na Disneyland.

"Ať si tam staví. Já to obdivuju. Byla to díra, kde byl jeden stánek. Starosta našel investory, vybudoval celý komplex, super. Ale ať si to budují tam, kde je na to infrastruktura. Ne tady. Lidem už se nelíbí, jak se to rozrůstá dál a dál," vysvětluje Hladík.

"Chodíme tam na procházky. Když to zastavějí, tak kam půjdeme? Podívejte se v Černé, co je toho zastavěného. Lidé už o apartmány nemají zájem, je to prázdné. Kdo dá čtyři miliony za to, aby sem jezdil jen na víkend?" ptá se jedna z místních žen, která si nepřeje být jmenována, říká ale, že v chatové oblasti vyrostla. "Všechno tady zastaví barákama. A kde bude příroda? V p*deli," říká jeden z jejích sousedů.

Spolek se spojil s ekologickou organizací Lipensko pro život, která proti nadměrné výstavbě protestuje dlouhodobě. Před dvěma lety dostala problém až na krajský úřad, petici podepsalo přes 4000 lidí.

"Plánovaný developerský projekt v Radslavi má svým rozsahem překonat nedalekou Horní Planou a pravděpodobně půjde o další investiční apartmány. Tento trend je znepokojující, protože navzdory pokračující výstavbě počet stálých obyvatel v obcích klesá nebo v nejlepším případě stagnuje," říká předsedkyně spolku Pavla Setničková.

"Je třeba vzít v úvahu, že v posledních dvou letech nebyla plně využita ani stávající ubytovací kapacita na Lipensku, což naznačuje, že další masivní výstavba nemusí být opodstatněná," dodává.

Přibudou chataři 21. století, tvrdí starostka

Opačný názor má starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková i většina zastupitelů. Ti před pár týdny schválili regulační plán výstavby v jižní části poloostrova. Společnost Landifer chce na bezmála dvaceti hektarech postavit hotelový komplex, apartmánové a rodinné domy i další stavby včetně obchodu a sportoviště až pro 2300 lidí. Pro porovnání - celá obec Černá v Pošumaví, skládající se ze šesti vesnic, má 855 obyvatel.

K tomu by se ještě mohla přidat další zástavba, tentokrát směrem z východu. Tam chtěla soukromá společnost postavit apartmány až se 700 lůžky. Projekt však v současnosti stojí, protože se nepodařilo vyřešit napojení na obecní kanalizaci a vodovod.

Projekt Landiferu má ale od obce zelenou. Podle starostky je vše v souladu s územním plánem. Při schvalování regulačního plánu projekt odolal i všem připomínkám, včetně těch od chatařů. Developer musel měnit jen detaily.

"Rozumím, že pro nové projekty mají chataři jen malé pochopení, přestože budoucí majitelé rodinných domů a bytů budou stejnou sociální skupinou - k chatařům 20. století přibudou chataři 21. století. Již ale za současných, modernějších a ekologičtějších podmínek," tvrdí starostka Pekárková.

Jenže právě soužití s novými sousedy patří k největším obavám místních. "Máme úplně jiný vztah k rekreaci. My si sem jezdíme odpočinout o víkendech a po práci. Lidé, kteří si kupují apartmány, se sem přijedou na týden vyblbnout. A to je velký rozdíl. Už teď máme v létě problémy, kdy někteří sousedé pronajímají chaty cizincům. Ti sem přijedou a chlastají celý den," popisuje Hladík.

"Lidé budou chtít mít motorové čluny, skútry, diskotéku, lunapark. Už teď se stává, že tady projede loď, na které je diskotéka. Sedím na rybách, slyším hodinu disko, pak projedou kolem mě, zamávají a odjedou. A já mám zkažený večer. Já jsem si přijel na ryby do chráněné oblasti odpočinout. A když tady bude dalších 5000 takových lidí…" podotýká.

Podmínkou pro výstavbu bude vybudování nové čistírny odpadních vod a silnice - Radslav s Černou zatím spojuje jen úzká komunikace. Spolu s tím si od výstavby starostka slibuje peníze z daně z nemovitosti, která je v obci nejvyšší možná.

"Rekreanti nejsou naši nepřátelé, v sezoně dávají pracovní příležitosti ve službách mnoha našim občanům, aby se finančně nadechli - v pohraničí nabídek dobře placené práce není tolik jako ve městech. Stejně tak i brigádníkům z řad našich studentů a mladých lidí," míní starostka.

Jak konkrétně bude projekt vypadat, zatím není jasné. Kromě regulačního plánu s přibližným rozmístěním budov nejsou známé žádné vizualizace. Firma Landifer neuvádí na svých webových stránkách žádný kontakt. Aktuálně.cz proto oslovilo jednoho ze dvou členů představenstva Stanislava Gorčicu, který je majitelem českobudějovické elektrofirmy Lumen. Na dotazy ale do vydání článku neodpověděl.

Strach o vodu

Hydrobiolog Hladík a další aktivisté mají výhrady také k plánované čistírně odpadních vod. Podobné malé čističky podle nich nedokážou vodu dostatečně zbavit škodlivých látek. A přispívají tak k tomu, že se kvalita vody v Lipně dlouhodobě zhoršuje.

"Každý další takový zdroj ještě zhorší situaci. Mění se klima, jsou nevyrovnané srážky, otepluje se. Dovedu si představit, že množství živin, které se přes tu čističku vypustí do teplé povrchové vody v létě, úplně změní množství živin v zátoce," upozorňuje Hladík. Požaduje tedy jiné řešení.

Starosta Lipna nad Vltavou ale v minulosti oponoval, že vodu kazí spíše odpad z jímek chatařů. Co má skutečně vliv na kvalitu vody v nádrži, se snaží určit studie Jihočeského kraje, na kterou se nyní čeká.

Správa Národního parku Šumava, která má na starost i stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast, v níž místo leží, proti projektu nevystupuje. Podotýká, že plocha je "vymezena jako zastavitelné území". V námitkách pro regulační plán upozorňovala jen na detaily, jako je maximální výška budov a velikost pozemků.

Spolek chatařů má ale za to, že jeho i další připomínky nebyly správně vypořádané, například právě o tom, zda bude navrhovaná čistírna správně fungovat. "Chceme nechat přezkoumat regulační plán. Potom budeme důsledně hlídat projektovou přípravu, zda investor opravdu dělá vše tak, jak má," říká Hladík.

