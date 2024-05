Na Lipně vymírají candáti i kapři, vědci neví proč. Jednoho podezřelého mají

Na Lipenské přehradě výrazně ubývá candátů a kaprů. Co přesně stojí za klesajícím počtem sladkovodních dravců, zatím není zcela jasné. Podle Jana Kubečky z Hydrobiologického ústavu Akademie věd je hlavním podezřelým sumec.

Candát je sladkovodní dravá ryba a ještě před rokem 2005 pocházel každý pátý ulovený candát právě z nádrže Lipno. Následoval zvrat, při kterém se candátům přestalo dařit. Počet ulovených candátů klesl na desetinu a jeho populace dramaticky klesla.

Kvůli tomu měli rybáři zakázáno chytat na nástrahu menší než 15 centimetrů. Situace se stabilizovala okolo roku 2016, kdy se objevily silné ročníky tohoto dravce. Jenže ačkoliv jsou nynější podmínky pro candáta výborné, začal zase mizet.

Podle Kubečky má candát mnohem lepší podmínky než v minulých letech. "Má více žrádla, rychleji roste, lépe se rozmnožuje a má více potomků. Všechny parametry jsou lepší. Nevypadá to, že by mu úplně zvonila hrana. Je tu jen potíž, že ho nepřibývá, jak by za těchto podmínek mělo, ale naopak ubývá," popisuje Kubečka. Dodává, že kromě candátů začali mizet i kapři.

Candáti se vyznačují tím, že samec po výtěru hlídá hnízdo s jikrami. Ztrácí plachost a nebojí se postavit i větším vetřelcům, než je on sám. Stává se tak snadnou kořistí pro velké sumce. "Vynořil se jako nejvýznamnější podezřelý, hlavně proto, že růst počtu sumců koreluje s dobou, kdy začal mizet candát," vysvětluje Kubečka.

V roce 2022 rybáři chytili na Lipně více sumců než candátů. Při výzkumu se pak zjistilo, že více než desetinu jejich potravy představují právě candáti.

Kromě invazivního dravce se na Lipně objevili největší nepřátelé českých rybníkářů, tedy kormoráni. Hejno černokřídlých ptáků se usadilo na největším lipenském ostrově, kterému se přezdívá Tchaj-wan. "Je to poměrně novinka, samozřejmě nejedí jen candáty, žerou úplně všechno, ale candáta si rádi vezmou," říká Kubečka. Opeřený obratlovec sletí ze vzduchu do vody a v hejnech loví menší ryby. Ročně tak způsobí škody v desítkách milionů korun.

Hydrobiologický ústav se úbytkem candátů zabývá, tým odborníků položil na dno nádrže umělá hnízda a snaží se vytvořit co nejlepší podmínky pro tření. Teď hnízda monitoruje, aby se dozvěděl, co stojí za mizení zdravých candátů.

V posledních letech se na Lipně zhoršuje i kvalita vody. Je plná sinic a je v ní více fosforu. Voda se zároveň oteplila v průměru až o dva stupně Celsia. "Candátům tohle ale vůbec nevadí. Naopak je to prostředí, které se jim líbí. Zákal, velké množství řas a bahno jim vyhovuje," říká Kubečka.