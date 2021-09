Vyšetřování kauzy Bečva nabere zpoždění až dva měsíce, spis míří na přezkum

Vyšetřování rok staré ekologické havárie v Bečvě přezkoumá Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Podnět na přezkum podala obhajoba, a to poté, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Uvedl to web irozhlas.cz.

Žalobci tak nyní prověří především okolnosti, za kterých byla z vypouštění nebezpečných látek obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka. Práce kriminalistů tak může nabrat až dvouměsíční zpoždění. Související Kyanidy do Bečvy nevytekly z Rožnova, dokazuje hydrochemik. Soudní znalec tvrdí opak Podnět vyřizuje olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě. "V rámci dohledové prověrky přezkoumáváme postup státního zástupce. Kolega si teď vyžádá spis," řekl rozhlasu šéf olomoucké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ostravě Vít Kasík. Čas na rozhodnutí, zda podřízení během vyšetřování pochybili, či nikoli, bude mít olomoucká pobočka do poloviny listopadu. Podle dozorujícího státního zástupce Bareše se tak po dobu dohledové prověrky práce vyšetřovatelů na případu částečně zastaví. Původně chtěl případ uzavřít do konce roku. Teď se ale podle rozhlasu zdá, že se to nestihne. "Dojde ke skluzu v průběhu vyšetřování, protože je jasné, že nějakou dobu nebudeme moci se spisem nic dělat," uvedl. Policie obvinila firmu a Havelku v červnu z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými, volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Kyanid, který loni 20. září unikl do Bečvy, poškodil na zhruba 40 kilometrech řeky celý vodní biotop. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Pátrání soudního znalce Jiřího Klicpery po viníkovi úniku trvalo téměř osm měsíců a podle něj kyanidy vytekly do řeky z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Posudek ukázal na firmu Energoaqua spravující areál. Havelka odmítl, že by společnost otravu Bečvy způsobila. Již dříve avizoval, že se bude dále bránit, což nyní serveru zopakoval.