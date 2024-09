Jeho tchán posílá rakety Putinovi, česká policie po něm jde kvůli vydírání či loupeži

Rus s vazbami na okolí ruského vládce Vladimira Putina žijící v Česku je podle zjištění Aktuálně.cz v zájmu policie. Kriminalisté se jím zabývají v souvislosti s jeho aktivní rolí v několika kauzách. Muž je od loňského léta na tuzemském sankčním seznamu, protože má rodinné spojení na zbrojaře dodávajícího rakety ruské armádě.

Rostislav Zorikov nesmí od loňského 16. srpna nakládat s majetkem ani penězi drženými v Česku. Vláda Petra Fialy (ODS) ho zařadila na sankční seznam, protože měl podíl ze zisků ruské zbrojovky KRTV. Holding patří jeho bývalému tchánovi Borisi Obnosovovi, který patří mezi blízké Putinovy spolupracovníky.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Zorikov figuruje v několika trestních kauzách. Plyne to z rozsudku sporu o zápis Zorikova v evidenci nežádoucích osob. Právě tam ho policie zanesla poté, co na něj Fialův kabinet uvalil sankce. Redakce má verdikt z neveřejného jednání k dispozici.

"Žalobce (Zorikov) je veden ve věci trestného činu vydírání. V jednom případě je veden jako pachatel ve věci trestného činu krádeže vloupáním," stojí v rozsudku k nejvážnějším prohřeškům osmatřicetiletého muže, který má trvalé bydliště v pražských Hlubočepích.

Prověřovaný kvůli loupeži

Policie Zorikovovi kvůli podezření odebrala otisky prstů, sankcionovaný Rus má u sboru založenou daktyloskopickou kartu. Úřady se jím také zabývají kvůli přestupku proti zákonu o pobytu cizinců na území Česka v souvislosti s ubytováním lidí ze zahraničí.

"Žalobce je dále veden jako prověřovaný ve věci zločinu loupeže," píše se v rozsudku o dalším Zorikovově kriminálním jednání. Rusa také policie opakovaně kontrolovala, dopustit se měl i přestupku v dopravě. Současně má záznam v souvislosti s pátráním po ukradených registračních značkách motorových vozidel.

V jaké fázi jsou jednotlivá trestní řízení proti Zorikovovi, není jasné. Policie ke konkrétním osobám informace nepodává. Podle poznatků redakce se všemi podezřeními vůči němu zabývá pražská policie. Deník Aktuálně.cz zaslal dotazy k Zorikovově možné trestné činnosti jeho advokátovi Matěji Šedivému, ten je však nechal bez odpovědi.

Nemovitosti a luxusní vozy

"Jako blízký rodinný příslušník Borise Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mimo jiné tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů," stojí ve zdůvodnění o uvalení sankcí na Zorikova.

Za manželku měl Obnosovovu dceru, se kterou má syna. Manželství však skončilo rozvodem. "Na základě rodinných vazeb za trvání manželství pojily Obnosova a Zorikova také obchodní vazby, ze kterých měl majetkový prospěch trvající dodnes," uvádí se dále v sankčním seznamu.

Výše zmíněný spor o vedení v evidenci nežádoucích osob Zorikov prohrál. Soudce Městského soudu v Praze Slavomír Novák ho upozornil, že zvolil špatný způsob obrany. Žalobu podal proti policejnímu prezidiu. Jenže sbor ho mezi nežádoucí osoby zařadil automaticky po vládním rozhodnutí o sankcích.

"Žalobce tak měl brojit proti příslušným usnesením vlády, kterými bylo o těchto sankčních opatřeních rozhodnuto. Případně žalobce může požádat o výmaz osobních údajů a jeho vedení v evidenci. V řízení o nyní podané žalobě však soud tuto skutečnost nemůže jakkoliv posoudit," stojí v rozsudku z 31. července.

Zorikov se soudí o možnost zůstat v Česku

Z uvalení sankcí kromě zmraženého majetku plyne především to, že dotyčný musí Česko opustit. Zpravidla má na to 30 dní. Zvrátit to může ještě žalobou přímo na vládu, kterou Zorikov vedle žaloby na policii podal také. Městský soud v Praze ji má na stole od loňského listopadu.

"Povinnost vycestovat je odložena do doby, než soud rozhodne o oprávněnosti zařazení na sankční seznam," sdělil už dříve redakci Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Soud o této žalobě dosud nerozhodl. Zorikovův bývalý tchán Boris Obnosov je na sankčním seznamu Evropské unie.

Zorikovovi kromě bytu v Hlubočepích patří také firma Riomax. Sídlo má na pražském Žižkově v domě, jenž mu také náleží. Ještě loni v červnu držel třetinový podíl ve firmě Alterra, který pak přepsal na svého otce Andreje. Zbytek měl v majetku pracovník ruské Gazprombank Andrej Semichev. Dnes celou firmu vlastní Kamil Bagomedov.

