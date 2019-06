Vražedkyně Janáková měla být ještě 28 let ve vězení. Otěhotněla a je teď na svobodě

před 26 minutami

Žena odsouzená ke 30 letům vězení za zastřelení sběratele se kvůli těhotenství dostala dočasně na svobodu. Petra Janáková, která předloni u Lázní Bělohrad střelila sběratele zezadu do hlavy, a za mřížemi proto má strávit ještě 28 let, byla v pátek na příkaz soudu propuštěna z věznice v Opavě. Uvedla to televize Nova. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje, jak žena otěhotněla, protože v dané době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. Podle Novy otěhotněla přímo ve vězení.

Trest bude mít Janáková, která je nyní v šestém měsíci těhotenství, přerušený pravděpodobně do září příštího roku. Podle televize měla Janáková kolem loňských Vánoc ve vazební věznici mužskou návštěvu. Při této návštěvě ale zřejmě neotěhotněla, protože se zmíněným mužem nebyli ani na chvíli o samotě, uvedla Nova. Otcem dítěte by tak mohl být dozorce nebo jiný vězeň, který Janákové mohl sperma doručit do cely. "Momentálně je tato záležitost ve fázi prověřování," řekla televizi mluvčí Generální inspekce policesjních sborů Ivana Nguyenová. Na vraždě se kromě Janákové podílel 31. července 2017 také její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun. Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu jejich spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odsedí osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.