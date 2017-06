Bezdomovec sekal známého do krku mačetou. U soudu se usmířili, i tak má jít na osm let do vězení

před 42 minutami

Soud poslal na osm let do vězení bezdomovce, který se pokusil mačetou zavraždit svého známého. Potyčka se stala loni v září poblíž frekventované cyklostezky před opuštěnou bývalou ubytovnou VK Žižka. Třiačtyřicetiletý muž dlužil šedesátiletému muži peníze ze společné kasy, které prohrál v automatech. Útočník napadenému usekl dva prsty a opakovaně ho sekl do krku.

Doporučujeme

Praha - Bezdomovec Miroslav Hlaváč si má odpykat osm let vězení za to, že zkusil zavraždit mačetou svého známého z osady na pražském Rohanském ostrově. Rozsudek, který obžalovanému uložil trest pod hranicí stanovenou zákonem, není pravomocný. Útočník napadenému usekl dva prsty a opakovaně ho sekl do krku, důvodem jejich sporu byly nevrácené peníze. Muži se u soudu usmířili. Bezdomovec, který ubodal svou družku kvůli alkoholu, si má odpykat 12 let za mřížemi číst článek "Věděl, na jakou část těla útočí. Muselo mu být jasné, že toho člověka může usmrtit. Kdyby došlo jen k jedné ráně jinam než směrem na hlavu, mohli bychom říct, že tam byl určitý afekt a že chtěl poškozeného zastrašit, ale údery byly nejméně dva," konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Kamil Kydalka. Potyčka se stala loni v září poblíž frekventované cyklostezky před opuštěnou bývalou ubytovnou VK Žižka. Třiačtyřicetiletý muž dlužil šedesátiletému Hlaváčovi peníze ze společné kasy, které prohrál v automatech. Když je chtěl Hlaváč několik dní před incidentem nazpět, kumpán ho začal slovně i fyzicky napadat. V den útoku v nadávkách pokračoval v nedalekém podniku, kde byli oba muži častými hosty. Podle svědectví barmanky Hlaváčovi hrozil, že ho po návratu domů "rozkope". Hlaváč se proto chtěl večer nepozorovaně proplížit do své maringotky, druhý bezdomovec si ho však všiml a znovu mu vyhrožoval. Hlaváč si pak z příbytku vzal mačetu a na známého zaútočil - podle státního zástupce zezadu a zákeřně. Napadený přišel o prsty na ruce, kterou se bránil. K vážnějšímu následku nedošlo jen shodou náhod. Zdravotnickou pomoc zraněnému přivolala další bezdomovkyně, která na tísňovou linku oznámila, že její známý "nemá prsty, nemá hlavu". Aktéři i svědci incidentu byli opilí - napadenému muži lékaři naměřili 3,5 promile alkoholu, Hlaváčovi 2,2 promile. Soudce Kydalka podotkl, že nejlepší variantou děje by bylo, kdyby Hlaváč na urážky vůbec nereagoval. Pokud už reagovat chtěl, mohl prý do soka pouze strčit, protože by se vzhledem k opilosti "svalil na záda jako sud". Za pokus o vraždu obžalovanému hrozilo deset až 18 let vězení, žalobce Vladimír Pazourek pro něj však požadoval jen osm. "Státní zástupce velice kvituje roli obžalovaného v průběhu celého trestního řízení. Postavil se k situaci, kterou způsobil, čelem: vypovídal, snažil se pomáhat orgánům činným v trestním řízení, vyjádřil lítost a poškozenému se omluvil," připomněl. Napadený v pondělí omluvu přijal a s Hlaváčem si potřásl rukou. V neprospěch Hlaváče naopak hovořilo to, že si k útoku vybral nejnebezpečnější zbraň z těch, které měl jakožto sběratel nožů k dispozici.

Pokračujte dál