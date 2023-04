Za vraždu bratra, sestry a otce dostal doživotí. Nenávist zvítězila, přiznal se

Krajský soud v Brně uložil muži za vydírání a trojnásobnou vraždu v Kostelci na Hané na Prostějovsku doživotní trest. Tehdy 29letý muž zavraždil bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Žalobkyně pro něj navrhla 30 let vězení či doživotí, obhájkyně trest při spodní hranici trestní sazby a zabezpečovací detenci. Muž má přeživší sestře zaplatit devět milionů korun.

Tragédie se stala loni 29. dubna, členy rodiny muž ubodal desítkami ran nožem. Soud se případem začal zabývat v polovině letošního února. Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho členové rodiny bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu i záminky, chtěli, aby se odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci.

"Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně," uvedl dříve muž. Kromě doživotního trestu soud muži uložil zaplatit další, přeživší sestře jako nemajetkovou újmu devět milionů korun. "Jednal po předchozím uvážení a surovým a trýznivým způsobem," uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová.

Podle rozsudku se muž vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra, zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran. Obdobným způsobem napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z venčení psa. Sestře podle žalobkyně zasadil 104 ran.

Při čekání na další členy rodiny si brousil nože. Ušetřil pouze svou sedmnáctiletou sestru, kterou donutil se svléknout do spodního prádla a zamknul ji na záchodě. Právě tuto okolnost soud posoudil jako vydírání. Nakonec zaútočil na sedmapadesátiletého otce, který se vrátil z práce. Muž se pokusil utéct, pachatel ho však pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Podle žalobkyně mu zasadil 66 ran. Všichni tři napadení zemřeli na vykrvácení.