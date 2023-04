Vrabel se střetl s Rajchlem u soudu. Bojovali o demonstraci na Václavském náměstí

Soudní spor se podle zjištění Aktuálně.cz nepřímo odehrál mezi dvěma představiteli proruské dezinformační scény Ladislavem Vrabelem a Jindřichem Rajchlem. Vrabel se snažil odstavit Rajchla a jeho hnutí PRO od možnosti uspořádat v neděli demonstraci na Václavském náměstí v Praze. Podal žalobu na magistrát, jenž mu zakázal svolat jeho vlastní akci. U soudu však neuspěl.

"My jsme samozřejmě oznámili konání této akce již dříve, aby nám nějaký eurohujerský kuliferda nemohl akci zhatit tak, že si ji tam nahlásí jako první, a tím nás vyblokuje. Nicméně to, že se o takový podpásový úder pokusí pan Vrabel, mě skutečně překvapilo," uvedl Rajchl 14. března.

O tři dny dříve jeho konkurent ohlásil na pražském magistrátu demonstraci na Václavském náměstí s datem 16. dubna. Úřad mu však akci nepovolil, protože náměstí měl už dříve na stejný den rezervované právě Rajchl. Magistrát pak oba muže vyzval, aby kolizi vyřešili dohodou. K té ale nedošlo.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Vrabel podal na pražský magistrát žalobu. Usiloval v ní o to, aby soud rozhodnutí magistrátu o zákazu jeho akce zrušil. Podle něj úřad chyboval. Řádně prý neinformoval o tom, že náměstí už je zamluvené. Městský soud v Praze však Vrabelovo podání ve středu zamítl.

Kolize s Rajchlovou akcí

"Nelze dovodit, že by žalovaný vyvolal pochyby o zákonnosti svého postupu, a není důvodu domnívat se, že by postupoval v úmyslu zabránit žalobci v uspořádání shromáždění, které bylo dle přesvědčení soudu zakázáno pouze ze zákonného důvodu kolize s jiným, dříve oznámeným shromážděním," zní klíčová část rozsudku.

Vrabel se snažil soud přesvědčit dvěma hlavními argumenty. Zaprvé poukázal na chybu, jíž se magistrát dopustil. Na jeho webu ve veřejném přehledu oznámených manifestací Rajchlova akce chyběla. Proto Vrabel v sobotu 11. března odpoledne datovou schránkou oznámil, že na 16. dubna svolává demonstraci na Václavské náměstí on.

Hned v pondělí mu ale přišla od úřadu odpověď, že náměstí není kvůli jiné akci k dispozici. Rajchl si ho zamluvil už 27. února. Protože však o tom magistrát veřejně ve zmíněném přehledu neinformoval, neměl podle Vrabela právo mu jeho akci zakázat. Úřad Rajchlův protest zanesl do přehledu až po Vrabelově ohlášce.

"Nelze vycházet z přehledu shromáždění jako ze závazného dokumentu, neboť má jen informativní charakter a nemusí být v každém okamžiku přesným odrazem skutečného stavu, jak je v něm ostatně výslovně uvedeno," uvedl soudce Ladislav Hejtmánek. Podle něj je rozhodující pouze to, že Rajchl oznámil svou akci dřív a řádnou cestou.

Magistrát Vrabelovi neukřivdil

Vrabel v žalobě také vznesl podezření, že magistrát zákazem jeho akce postupoval účelově. Úředníci mu podle jeho názoru chtěli zabránit v tom, aby naplnil ústavou zaručené právo na shromáždění. Soud však tuto úvahu smetl ze stolu, protože ji Vrabel nedoložil žádným důkazem.

"Z obsahu správních spisů nevyplývají okolnosti, které by nasvědčovaly o účelovosti postupu žalovaného. Nadto Městský soud v Praze podotýká, že žalovaný v minulosti shromážděním, která žalobce oznámil, nijak účelově nebránil, o čemž svědčí řada již proběhlých veřejných shromáždění svolaných právě žalobcem," uvedl soudce.

Poslední dílčí námitka spočívala v tom, že Rajchl oznámil akci s odhadovanou účastí 300 tisíc lidí. Podle Vrabela se tolik lidí na náměstí nevejde, proto ji magistrát měl zrušit. Jenže soud oponoval, že vzhledem k velikosti minulých shromáždění je toto číslo evidentně nadsazené. Účast se pohybuje zpravidla v jednotkách, maximálně desítkách tisíc lidí.

"Jsem vázán mlčenlivostí, nejsem oprávněn k tomu, poskytovat jakékoliv informace," řekl Aktuálně.cz k výsledku sporu Vrabelův advokát Radek Suchý. Rozsudek je pravomocný. Není jasné, zda proti němu podá advokát kasační stížnost s návrhem na předběžné opatření k Nejvyššímu správnímu soudu. Dosud tak neučinil.

Vrabel lhal o jaderném útoku

Ladislav Vrabel uspořádal loni v září první velkou demonstraci odpůrců vlády Petra Fialy, kde řečníci vyzývali k vystoupení z Evropské unie i NATO a mnozí z nich vyjadřovali sympatie Rusku a jeho válce proti Ukrajině. Podle policie se akce zúčastnilo 70 tisíc lidí. Naposledy Vrabel svolal své příznivce na Václavské náměstí letos v lednu.

U soudu se momentálně zodpovídá ze šíření poplašné zprávy. Státní zástupkyně mu navrhuje podmíněný trest šesti měsíců se zkušební lhůtou dvou let. Soud pokračuje 27. dubna. "Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. To je to, co chce udělat naše vláda," zní Vrabelův žalovaný výrok.

Zatím poslední protivládní manifestaci uspořádal Jindřich Rajchl v sobotu 11. března. Také jí se účastnili otevření příznivci ruské invaze na Ukrajinu. Někteří se po skončení akce pokusili násilně vniknout do Národního muzea, aby mohli z budovy strhnout ukrajinskou vlajku. Policie útoku zabránila, zajistila 20 lidí. Za podněcování k činu stíhá jednoho muže. Soud už také nepravomocně potrestal za schvalování genocidia demonstranta, který měl na oblečení písmeno Z a znak ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny.