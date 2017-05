Demise Sobotkovi nepomůže. Vláda v krizi nebyla, je to předvolební rej, tvrdí Stropnický

před 1 hodinou

Gesto s demisí vlády premiérovi Bohuslavu Sobotkovi v klesajících preferencích nepomůže, míní ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Zpráva ho zastihla v zahraničí těsně před schůzkou s ministrem obrany Spojených států. Podle Stropnického vláda v krizi nebyla. "Myslím si, a určitě nejsem sám, že co premiér vydává za krizi vlády, tak to skutečná krize není," hodnotí v rozhovoru Sobotkův apel na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby vysvětlil své kauzy.

Pan premiér oznámil, že vláda podá demisi. Co na to říkáte?

Jsem daleko od republiky a za pár hodin jdu na velmi důležité jednání s ministrem obrany USA Jamesem Mattisem, tak jsem trochu nasměrován někam jinam. V tuto chvíli je ale potřeba nepodléhat zjitřeným emocím a dělat svou práci, která je důležitá.

A k té demisi?

Upřímně řečeno důvody k tak velkému gestu nevidím. Přijde mi to jako součást volebních rejů, které vyplývají z tlaků nízkých preferencí ČSSD. To by neměli platit občané rozkolísanou vládou.

Čekal jste, že by to mohlo zajít tak daleko?

Myslím, že to nečekal skoro nikdo, jenom největší chytrolín v českém politickém prostoru vám řekne, že ho to vůbec nepřekvapuje. Je nutné říct, že se čekaly dvě varianty, ne tato třetí.

Těmi dvěma očekávanými variantami myslíte co? Buď že ta krize vyšumí, nebo že pan premiér ministra financí Babiše odvolá?

Nebo že se to bude protahovat čekáním na vyšetření, další doložení a podobně. Myslím, že tak to všichni pozorovatelé a analytici prezentovali. Ta první varianta měla své pihy na kráse. Že by pan premiér šel na Hrad s návrhem na odvolání ministra financí, tak tím samozřejmě ten proces ještě nekončí. Ztotožnil bych se s tím, co se psalo v posledních dnech, že se ČSSD sama vmanévrovala do této nevýhodné situace, a nakonec našla toto jako velké řešení. Ale to má také hodně svých úskalí, je to spíš demonstrativní řešení než skutečné řešení.

Co teď bude následovat? Je šance sestavit novou vládu, či je podle vás spíš reálnější ta úřednická? Ve hře jsou i předčasné volby…

Nezlobte se, těch možností je víc. Ale skutečně to záleží na tom, co si řekne pan premiér s prezidentem. Zítra by měla být ta schůzka, jak jsem zaslechl. A také co si řekne prezident s panem Babišem.

Tu zítřejší schůzku myslíte jen s panem Babišem?

No obě dvě. Měli by se s panem prezidentem sejít postupně oba.

Pan Sobotka zatím není na zítřek potvrzený. Tvrdí to i Hrad.

To já nevím. To víte vy. Já vycházím z toho, co řekl, že by tam rád došel. Nemohu závodit s novináři. A teď se musím vrátit k práci.

Ještě poslední otázka. Myslíte, že toto rázné gesto může ČSSD pomoci s klesajícími preferencemi?

Nejsem věštec, já to nevím. Tipoval bych intuitivně, že ne. Je potřeba pár hodin počkat. Nedělejme z toho úžasnou krizi. Domnívám se, že žádná krize není a ostatní kolegové ministři pracují jako já a probíhají usilovná jednání.

Pane ministře, vy nepovažujete pád vlády za krizi?

Nechytejte mě za slovo. To je bulvární a není to fér. Samozřejmě že je to vážná věc. Oznámení demise nepředcházela žádná krize. Myslím si, a určitě nejsem sám, že co premiér vydává za krizi vlády, tak to skutečná krize není.