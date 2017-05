Vláda podá demisi. Z Babiše se nesmí stát mučedník, nevylučuji předčasné volby, řekl Sobotka

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že vláda v reakci na podezření kolem vicepremiéra Andreje Babiše podá demisi. "Nemohu jako předseda vlády nést odpovědnost za tuto situaci, že na pozici místopředsedy vlády a ministra financí je člověk, jehož minulost je takovým způsobem nevyjasněna a jehož podezření, které se týkají daňových úniků, jsou velmi četná," řekl Sobotka. "V tuto chvíli volím jediné rozumné řešení, které existuje, a to je, že vláda podá demisi," dodal. "Nepokládám za možné, abychom dělali, že se nic neděje," prohlásil. Dodal, že kdyby Babiše odvolal, udělal by z něj mučedníka. Premiér oznámil, že s prezidentem Milošem Zemanem své rozhodnutí zatím nekonzultoval.

Praha - Vláda půl roku před volbami podá demisi. Oznámil to premiér Bohuslav Sobotka, podle nějž jde o jediné možné řešení podezření kolem ministra financí Andreje Babiše (ANO).

"Nemohu jako předseda vlády nést odpovědnost za tuto situaci, že na pozici místopředsedy vlády a ministra financí je člověk, jehož minulost je takovým způsobem nevyjasněna a jehož podezření, které se týkají daňových úniků, jsou velmi četná," řekl Sobotka. "V tuto chvíli volím jediné rozumné řešení, které existuje, a to je, že vláda podá demisi," doplnil.

"Chci tím uvolnit ruce koaličním stranám k tomu, aby koaliční strany mohly jednat o řešení této situace," dodal. Nevyloučil ani vypsání předčasných voleb.

Odmítl možnost, aby Babiše z vlády odvolal. To by podle něj ze šéfa ANO udělalo před volbami mučedníka. "Nechci, aby tady vznikla situace, která nahraje člověku, který tento problém způsobil," zdůraznil. "On je ten člověk, který zkomplikoval vztahy koalici, on je ten člověk, který má vážný střet zájmů, a je to člověk, který je vyšetřován ze strany daňové správy i Policie České republiky," řekl Sobotka.

"Diskutoval jsem současnou situaci v sociální demokracii, je to mé rozhodnutí jako předsedy vlády a já jako předseda vlády reaguji na situaci, která nastala s místopředsedou vlády a ministrem financí," odpověděl Sobotka na dotaz, jestli rozhodnutí podat demisi projednal s členy ČSSD.

Oznámení premiéra Bohuslava Sobotky nyní ponecháme bez komentáře. Postup prezidenta republiky bude oznámen v pravý čas. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 2, 2017

