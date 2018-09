Babiš pro lidi dělá hodně, zaměstnává je, píše "kluk s kamením". Jde do voleb za ANO

? Vajíčko - Dnes 15:01 Trefil jsem Babišku. Bůůůůů Ondřej Untermüller: to je super

? Lenka - Dnes 14:59 Víte jaký návrh podala včera ministryně Dostálová v EU? Ondřej Untermüller: ne nevím

? Martina - Dnes 14:57 Jak vás napadlo kandidovat? A oslovilo ANO vás, nebo vy je. A co říkáte na návrh vašeho spolustraníka na udělení vyznamenání vašemu trestně stíhanému předsedovi? Ondřej Untermüller: Já jsem se rozhodl jít sám a kandydovat za tuto stranu protože jse mě líbí volební program a názor na to dát panu Baišovi ocenění to by jsem nedělal ale také jsem pro to nehlasoval.

? BB san - Dnes 14:56 Mám otázku na redakci.

To se musíte bavit s každým blbcem, jen protože kandiduje? Ondřej Untermüller: Já lidi nerozlišuji na blbce a chytráky všichni jsme stejní.

? Karel Blahout - Dnes 14:54 Dobrý den,

vstoupil byste do koalice s komunisty? Proč?

Zdraví Kája Ondřej Untermüller: Podle toho kdyby byli jen dvě strany jako je Ksčm a Ano. Tak by jsem musely ale ne nikdy bych snimi do toho nevstoupil ale řeknu vám to takle kdyby nesděl na křesle Přecedy ODS Petr Fiala Tak ODS by šlo s Panem Andrejem Baišem do vlády .

? Jana Drbohlavová - Dnes 14:52 Promiňte, mám ještě jednu otázku.

Vadí vám, že je trestně stíhaný muž premiérem? Ondřej Untermüller: Trestně stíhaný je možná podle mediji ale na to vám odpovídat nebudu já kdyby jsem vám měl říct kdo je všechno trestně stíhany v politice a v té vysoke tak mě zavřou.

? Jana Drbohlavová - Dnes 14:51 Dobrý den.

S čím si dnes nejraději hrajete?

Děkuje Drbohlavová Ondřej Untermüller: Se synovcem.

? Richard Kába - Dnes 14:47 Tusite, co to bylo STB? Jaky mate nazor na Smart City? Jak se tvarite na to, ze soucasne zastupitelstvo zadluzilo Pisek naprosto zbytecne na leta dopredu? Ondřej Untermüller: Ano vím co to je to STB Ale vím kam stím naražíte to řešit nebudu . A na Smart City odpovím že je to velká hovadina stavět někde předražené lavičky a zastávky autobusu a podobně je to prostě špatně.

? Günter - Dnes 14:47 Jaký Váš názor na příjmáni uprchlíků, lidí kteří opouští své domovy z důvodu války, autoritativních režimů, či klimatickým změnám? Ondřej Untermüller: Uprchlíci by jse tedy řešit v komunalní politice neměli ale odpovím tak že je to nenormalní aby do Evropi šli zdraví muži který by měli spíše svou zem branit . podle mě je to špatně a pokud by to mělo být tak raději by sem okolo města postavil velkou zed a nepustil by jsem do města ani jednoho.

? Adam Hajný - Dnes 14:45 Dobrý den, je Vaší motivací na pozici radního rozvíjet svůj koníček - pořizování selfie se známými osobnostmi, když jste se zatím veřejně profiloval pouze takto, počínaje vlomením do pořadu Ano, Šéfe? Ondřej Untermüller: Ne nebudu to nějak zneužívat

? Honza - Dnes 14:42 Dobrý den, máte mobil na Andreje? Ondřej Untermüller: Ne ale e-mail ano.

? Karel z Písku - Dnes 14:40 Co se podle vás musí v Písku změnit, co byste na radnici chtěl prosadit? Ondřej Untermüller: Musí se změnit hospodaření s financemi Příkladem je Sladovna o.p.s ze které by se měla udělat organizace. A chtěl bych více zeleně a ne všude beton a kamen.

? Anna Králová - Dnes 14:37 Čím konkrétně je vám blízký právě program ANO, nebo pro vás byla důležitá spíš osobnost Andreje Babiše? Ondřej Untermüller: Ne je pro mne duležitý volební program.

? Lukas - Dnes 14:32 Co můžete voličům nabídnout kromě hazení kamení? Ondřej Untermüller: Náš volební program. najdete na Písek Ano

? Marťan - Dnes 14:31 Ondřeji, jistý pozemšťan Paroubek s námi chtěl kdysi v Česku vládnout a schvalovat zákony. Pak z toho nějak sešlo. Díky Zdeňkovu vysílání na naši rudou planetu jsme se o tobě dozvěděli a čekali, až vyrosteš. Vkládáme do tebe nyní své naděje a přejeme ti v Babišově výstředním seskupení hodně volebního zdaru. Pokud se dostaneš k moci, nezapomeň, je to i naší zásluhou. :) Ondřej Untermüller: Ano moc děkuj.

? Miroslav - Dnes 13:58 Ondřeji, Váš první televizní výstup s kamením nebyl zrovna zdařilý, ba naopak. Nemáte obavu, že Vás lidé budou i nadále považovat za "jelimana", který bude v komunální politice spíše pro srandu? Nechcete nejprve v životě něco dokázat a pak se teprve cpát k politickému "korytu"? Ondřej Untermüller: Krásný den pane Miroslave ,podle mého názoru byl zdařilí a podle hodně jiných lidí taky je vidět ,že republika je rozpolcena na několik stran . A pro srandu nebudu hlavně nevím jestli se do zastupitelstva dostanu .Tak až tam budu ,tak budu moci toto povídat .Jnak komunalní politika nic neznamená

? Jan Srp - Dnes 13:47 Dobrý den, nepřipadáte si na veřejnou funkci příliš mladý, není lepší nejprve nasbírat zkušenosti jinde? Ondřej Untermüller: Krásný den nepřipadám jsi příliš mladý ,jsou tam totiš i mladší tak že ne .

? Tonda Kameník - Dnes 13:34 Hraješ si ještě s kamením? :D Ondřej Untermüller: Už si nehraji s kamením.

? Tomáš - Dnes 13:32 Dobrý den, Ondřeji.



Andrej Babiš nikdy nedělal nic pro jiné, natož pro národ (Proto to také dotáhl, kam to dotáhl). Do té doby, než vstoupil do politiky (ať už tím sledoval cokoliv...), se veřejně nevyjadřoval a neangažoval. Zajímalo by mě tedy, jak jste přišel k názoru, že zrovna teď se něco změnilo a Andrej Babiš touží "páchat" dobro pro národ?



Děkuji za odpověď a přeju pěkný den. Ondřej Untermüller: Krásný den pane Tomáši to se opravdu mílite pro lidi dělá hodně např zaměstnává hodně zaměstnanců kterých sem se ptal kolik tak dostavají a mají slušné výplaty. Můj strýc pracuje ve Vodnanském kuřeti a nikdy si nestěžoval a rozhodl jsem se k němu vstoupit protože má srovnatelný názor jako já ,nevím jakou stranu uznaváte ale řeknu vám to tak ,že jaká strana vládla tak proti ní byli vždy protesty PŘ ODS a ČSSD jinak děkuji za otázku.