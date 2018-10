Nepláču, že nebudu primátorem, ale jsem v šoku, říká Vokřál o koalici v Brně bez něj

Primátor Brna za ANO Petr Vokřál je podle svých slov šokovaný tím, že ODS porušila původní dohodu a nakonec se dohodla na koalici, v níž hnutí ANO nebude. "Takový podraz jsem v životě neviděl," sdělil Vokřál v rozhovoru pro Aktuálně.cz. V jeho hlasu bylo cítit, že je stále ještě rozrušený tím, co přinesly poslední hodiny vyjednávání v Brně, díky kterým získá primátorský post Markéta Vaňková z ODS.

Aktuálně.cz: Pane primátore, vypadá to, že budete muset jako primátor skončit a vaše hnutí ANO půjde do opozice.

Petr Vokřál: Nechápu to. Jsem v šoku. Ještě deset minut před třetí hodinou jsem tomu nemohl uvěřit, protože jsme měli ve čtyři hodiny podepisovat s ODS smlouvu. Je to pro mě šok.

Něco takového ale nešlo asi úplně vyloučit, protože ODS na celostátní úrovni vystupuje jako hlavní alternativa proti hnutí ANO.

Ale já byl přesvědčený, že jsme s ODS našli v Brně konsensus, navíc jsme do koalice chtěli vzít KDU-ČSL s ČSSD, přestože jsme nemuseli. Ale dobré skutky bývají někdy po zásluze potrestány. Já jsem prostě jiný člověk, po morální stránce asi nejsem na takové věci stavěný.

Kdy jste se naposledy viděl se zástupci ODS?

Ještě dnes v jedenáct jsem s nimi seděl a bavili jsme se, jak rozdělíme městské firmy a další věci. Potom jsem tady ještě seděl se svými kolegy v tabulkách, abychom vše nachystali do čtyř hodin, kdy jsme se měli s ODS ještě vidět.

Co jste měli v plánu?

Měli jsme si potvrdit exkluzivitu společného jednání podpisem. Já tomuto chování říkám podraz. Jinak tomu neumím říci. Chápu, že politika je něco jiného než jiné věci v životě, ale pokud si s někým řeknu, že se nepodrazíme, tak se toho držím.

Když jste dnes seděli s ODS, byla mezi jejich zástupci i možná budoucí primátorka Markéta Vaňková?

Ano, seděl jsem s ní a dalšími lidmi z ODS. Vyprávěli jsme si o tom, jak to odpoledne podepíšeme. Lidsky je to pro mě obrovské zklamání.

Jak jste se dozvěděl o tom, že vy a ANO jste mimo hru?

Můj náměstek mluvil s jednou novinářkou, která spěchala na tiskovou konferenci, kterou svolala ODS za účasti KDU-ČSL a dalších, takže nám bylo jasné, že se něco děje. Kdyby mi alespoň někdo zavolal a řekl: "hoši, máme s vámi problém." Ale touto formou? To je pod úroveň.

Co se podle vás stalo, že nastala tak velká změna?

Opravdu tomu nerozumím. Umím si představit, že KDU-ČSL se snažila dosáhnout trochu lepšího postavení, ale myslím, že jsme jim vyšli vstříc, dostali post náměstka. Mohli jsme mít naprosto pohodlnou většinovou koalici.

Když jsem poslouchal lídra KDU-ČSL Petra Hladíka tvrdil, že odpolední jednání s ODS a dalšími mělo lepší atmosféru, než včera s ANO. Cítil jsem, že zřejmě nebyl s něčím spokojený. Co jste KDU-ČSL nabídli?

My jsme se jim snažili vyjít vstříc, ještě dnes ráno jsem s ním mluvil, nabídli jsme mu místo náměstka na náš úkor. On mě ještě požádal, abychom do odpoledne zvážili gesce, které by měli lidovci na starosti.

Nemohl být v tomto problém, proč šli raději s ODS? Co chtěli?

Nevím.

Co konkrétně chtěli, a co jste jim nabízeli?

Oni chtěli něco, v čem by mohli pokračovat. Původně jsme jim s ODS řekli ne, ale nakonec jsme jim ustoupili v tom, že jsme jim dali náměstka, a dnes ráno mě pan kolega Hladík požádal, ať zvážíme gesci, kterou chtěl. Tak jsme se tady v rámci ANO domluvili, že bychom jim tuto gesci pustili.

Co to bylo konkrétně? A stihli jste mu to říci před dnešním odpoledním jednáním, které měl s ODS a dalšími.

Šlo o zdravotnictví. Už jsme jim to ale nestihli sdělit, protože jsme byli domluveni, že dám panu Hladíkovi vědět ve tři hodiny. Jenže, to už jsem ho viděl, jak stojí na tiskové konferenci.

Co bude dál? Myslíte, že současná dohoda je definitivní? Šel byste do opozice a chodil na zastupitelstvo jako opoziční zastupitel?

Toto ještě vůbec neumím okomentovat. Opravdu je několik minut poté, co jsem se dozvěděl nejnovější vývoj. Uvidíme, jak se to dál všechno bude vyvíjet. Všechny tyto otázky jsou předčasné. Všechno je pro mě velmi čerstvé, vždyť mi ani nikdo z ODS neřekl, že se dohodl s někým jiným.

Pro mě je to hlavně obrovské zklamání v lidech, toto je pro mě nejpodstatnější ze všeho. Nebudu tady plakat, jestli budu, nebo nebude primátorem, vždy jsem říkal, že nejsem na politice závislý na rozdíl od některých. Uvidíme, co bude dál.