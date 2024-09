Zeman odhaluje svůj plán: Vondráček na zahraničí, Konečná jako sociální demokratka

Bývalý prezident Miloš Zeman týden po zářijových krajských a senátních volbách oslaví 80. narozeniny. A rozhodně se neplánuje stahovat z veřejného života. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz otevřeně popisuje svůj plán, jak změnit "nekompetentní a neefektivní" vládu Petra Fialy (ODS).

"V parlamentních volbách budu jako věrný volič volit hnutí ANO," tvrdí Zeman a hovoří o sbližování opozičních stran i o tom, jak chce aktivně napomoci vzniku široké koalice ANO, SPD, Motoristů, Přísahy a levicového bloku. Jako ideálního příštího ministra zahraničí by si představoval někdejšího předsedu sněmovny Radka Vondráčka. Šéfku komunistů Kateřinu Konečnou zase vidí jako typickou sociální demokratku, i když připouští, že se s ní neshoduje v názoru na Rusko.

První přímo zvolený český prezident také v rozhovoru vyzývá k uzavření příměří na Ukrajině, jinak podle něj "reálně hrozí", že Rusové prolomí frontu a budou okupovat celou zemi. Zeman by neměl problém vyjednávat s ruským vládcem Vladimirem Putinem, kdyby měl tu možnost. "Je nesmysl nejednat s Putinem, chcete-li mír na Ukrajině. To je totéž, jako byste řekli 'nejednat s Volodymyrem Zelenským'," tvrdí.

Pane prezidente, v den našeho rozhovoru Rusové bombardovali Lvov, kde zavraždili sedm lidí. A každý den ostřelují další ukrajinská města. Jak tyto barbarské útoky prožíváte?

Pane redaktore, já jsem odsoudil ruský útok na Ukrajinu hned první den. To jistě víte. Nemám nic proti používání výrazu barbarský, to je otázka vkusu, ale neprotestuji. Mně je především líto, že na Ukrajině umírají lidé, a to na obou stranách. Domnívám se, že by bylo vhodné uzavřít příměří, aby tohle umírání skončilo. A upřímně řečeno i proto, aby Rusové neprolomili ukrajinskou frontu a neokupovali Ukrajinu celou. Protože to reálně hrozí.

Jednal byste s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kdybyste měl tu možnost?

Zcela určitě ano. Je nesmysl nejednat s Putinem, chcete-li mír na Ukrajině. To je totéž, jako byste řekli "nejednat s Volodymyrem Zelenským". Já si například velmi vážím maďarského premiéra Viktora Orbána za to, že podnikl spanilou cestu mimo jiné do Kyjeva, Moskvy a Pekingu. To byl skvělý a odvážný čin, který může směřovat k míru.

Není lepší, aby Západ postupoval jednotně? Sám víte, že Orbán svou cestu nekoordinoval s Evropskou unií ani s nikým jiným.

Ale to je přece vada EU, pokud její vedení nedokáže zajistit koordinaci postojů jednotlivých členských zemí. Orbánova cesta je důkazem aktivity jednoho z členů EU, zatímco ostatní evropští státníci jsou více či méně pasivní.

Hned po začátku invaze jste přiznal, že jste se v Putinovi zmýlil. Jak je možné, že jste se dopustil takové chyby?

Já jsem s Putinem několikrát jednal a působil na mě jako relativně inteligentní politik. Také proto jsem krátce před začátkem agrese řekl, že Rusové nejsou blázni, aby zaútočili na Ukrajinu.

Ovšem zaútočili.

Lichotil jsem Rusům, ale Rusové - nebo alespoň někteří z nich - se ukázali býti blázny. A to se samozřejmě týká i jejich prezidenta. Putin se dopustil geostrategické chyby, která poškodila jeho vlastní zemi.

Ale mnozí čeští i zahraniční politici dlouhodobě upozorňovali, že Putinův režim je nebezpečný, agresivní a nedodržuje lidská práva. A vy jste to dlouhodobě ignoroval a zlehčoval.

Je potřeba mít alespoň elementární znalosti o Putinovi. Nevím, zda víte, že Putin byl chráněnec někdejšího leningradského primátora Anatolije Sobčaka, který byl jednou z hlav reformátorů ruské společnosti. A Putin v řadě konkrétních případů vyhlížel rovněž jako reformátor. Z toho vyplývá, že dříve než propadl velmocenským ambicím a touze obnovit sovětské impérium, to byl člověk, se kterým se dalo jednat. Vy si prostě démonizujete Putina v jeho současné podobě a zapomínáte si zmapovat cestu, kterou se vyvíjel předtím.

Vy jste se k Putinovi choval vstřícně i v době, kdy jeho velmocenské ambice byly zřejmé. Proč?

Ale vy jen opakujete otázku, na kterou jsem už odpověděl. Nemá smysl odpovídat na otázky, které už byly zodpovězeny.

Jak tuhle svoji chybnou politiku reflektujete? Štve vás to?

Především se s tím musím umět vyrovnat. Já bych se samozřejmě mohl tvářit, jako že se nic nestalo, ale přiznal jsem, že jsem přecenil politickou inteligenci ruského prezidenta.

Jakých dalších zásadních chyb jste se jako prezident dopustil?

Politik jako já, který byl předsedou sněmovny, premiérem a dvakrát prezidentem, přijímá každodenně desítky rozhodnutí. Byla by iluze předpokládat, že sto procent těchto rozhodnutí je perfektních. Teď jsem dokončil svou knihu Prezidentský úděl, kde jsem za největší omyl označil právě přecenění Vladimira Putina jako politika, který neudělá tak blbou chybu, aby napadl Ukrajinu. Kupte si tu knížku a přečtěte si ji.

Mnoho výtek k vám směřovalo za způsob vašeho chování. Velmi ostrá vyjádření, vulgarity, drsná kritika nás novinářů a další věci. Neříkáte si někdy, že jste ublížil české společnosti?

Novináři, kteří neopustili teplý pelíšek české kotliny, toto mohou skutečně tvrdit. Ti, kdo alespoň trochu znají západní politickou kulturu, vědí, že podobná drsná vyjádření - zpravidla ještě drsnější než ta moje - jsou naprosto běžná v diskusích jednotlivých politiků. Pane redaktore, uvědomte si, že ti, kdo mluví uhlazeně spisovnou češtinou, mohou být někdy největšími grázly, zatímco ti, kteří používají ostré výrazy, zdaleka takoví grázlové nejsou.

Jako prezident jste sliboval, že budete společnost spojovat.

Každá společnost je svým způsobem rozdělená, ať jí vládne kdokoliv. Úkolem prezidenta je hájit zájmy dolních deseti milionů, což bylo moje heslo. Tedy lidí, kteří svoje zájmy například kvůli sociální či ekonomické situaci nedokážou obhajovat sami. Snažil jsem se také o hájení národní suverenity i českých národních zájmů. Filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre řekl: "Pravda o tobě se stane skutečnou pravdou teprve tehdy, projde-li druhými." Takže nechme na historicích a budoucích dějinách, jak mě posoudí.

Podpora komunistce

V domácí politice nyní podporujete mimo jiné šéfku komunistů Kateřinu Konečnou, která z války na Ukrajině viní spíše Západ. Vám to nevadí?

Ohledně podpory Ukrajiny se s Kateřinou v názorech lišíme, ale to neznamená, že se s ní nemohu shodovat v řadě jiných věcí. Podívejte, pane redaktore, v naší zemi, která se pyšní levicovým národem, byla politická levice, tedy sociální demokracie, jak za první republiky, tak těsně po válce a potom i po revoluci buď hlavní opoziční síla, nebo hlavní vládní síla. Její dnešní stav je ubohý kvůli nedostatku skutečných politických osobností. A Kateřina Konečná je člověk, který je podle mého názoru typický sociální demokrat.

Opravdu?

To, že je předsedkyní komunistické strany, je příležitostí k tomu, aby komunisty přivedla na dráhu sociální demokracie tak, jako se to děje v řadě západoevropských zemí. Je to asi nejschopnější politička na levici, což upřímně řečeno není až takové umění. Vyjádřil jsem jí podporu, protože v každém normálním národě by měly existovat vyváženě alespoň dvě silné politické síly: levicová a pravicová.

Takže přestože jsou názory Kateřiny Konečné často blízké ruské propagandě, má vaši podporu a považujete ji za sociální demokratku.

Vy si myslíte, že moji podporu může získat pouze člověk, s jehož názory se stoprocentně shoduji?

To si nemyslím.

Ve věci, o které mluvíte, mám odlišný názor než Kateřina Konečná. Nicméně pragmaticky vycházím z toho, že na české levicové politické scéně zatím bohužel nevidím výraznější osobnost, než je ona. Pro zpestření bych citoval Jana Wericha, který říkal: "Když tu není ten, koho mám rád, mám rád toho, kdo tady je." Teď jste mě snad konečně pochopil.

Nebudou se sociální demokraté, kteří kvůli komunistům trpěli ve vězení, byli pronásledováni, přišli o majetky nebo byli popraveni, obracet v hrobě?

Znáte alespoň trochu například historii německé sociální demokracie? Víte, kolik významných německých sociálních demokratů bylo komunisty? Je lepší, když se komunista stane sociálním demokratem, než aby se sociální demokrat stal komunistou.

Babišovi možní koaliční partneři

Počítáte s tím, že byste Kateřinu Konečnou a další politiky, kteří kritizují vládu Petra Fialy, výrazně podpořil v parlamentních volbách příští rok?

Já budu samozřejmě v parlamentních volbách jako věrný volič hnutí ANO volit ANO.

Vaše sympatie k Andreji Babišovi tedy trvají?

Je to moje dlouhodobá preference. To, že jsem dříve vyjádřil názor, že Babiš je někdy impulzivní a zbytečně upovídaný, je jedna strana věci, ale v současné české politické opozici není výraznější osobnost než on. Pokud jde o Kateřinu Konečnou, myslím, že bude úspěšná tehdy, když vytvoří koalici několika levicových subjektů, samozřejmě včetně komunistické strany. Čím širší tato koalice bude, tím lépe.

Měl by být v koalici proti současné vládě ještě někdo další?

V senátních volbách kandiduje v Praze za Motoristy s podporou ANO bývalý předseda pražské ODS Boris Šťastný, kterého velmi podporuji. Jde přitom o pilotní projekt, kdy jsou obě strany na jedné lodi. Jestliže tento pilotní projekt bude úspěšný a on se dostane do Senátu, bude to impuls pro to, aby se hnutí ANO a Motoristé sblížili a zapojili se do opozičního spektra společně se Stačilo! Kateřiny Konečné a dalšími. Čímž se se dostáváme k základnímu cíli.

Jakému?

Změnit současnou neefektivní vládu Petra Fialy na vládu kompetentní, o níž nebude platit, že v ní není ani jeden člověk s ekonomickým vzděláním, což je tragédie. Jestliže tento pilotní projekt uspěje, Andrej Babiš nebude na rozdíl od minulosti v situaci, že bude postrádat koaliční partnery.

Chcete tedy být tím, kdo přispěje k tomu, aby už nevládla po příštích volbách tato vláda?

Samozřejmě. Jako člověk, který se třicet let zabýval politikou, cítím potřebu zůstat ve veřejném prostoru a vyjadřovat se k věcem veřejného zájmu. Už jen kvůli lidem, kteří mi v mnoha situacích dali důvěru. Ano, jistě by bylo pro mě třeba i pohodlnější, ale méně zajímavé číst si knihy, ale myslím, že stihnu i obojí.

Nové politické hvězdy

Mnoho lidí je přesvědčených, že vláda vámi zmiňovaného bloku by byla neštěstím pro naši zemi. Třeba proto, že tito politici nehájí jednoznačně prozápadní a prounijní směřování naší země. To si nepřipouštíte?

Určitě by to nebylo neštěstím pro naši zemi. Právě naopak. Kdyby tento, zatím perspektivní, blok vládl České republice, potom by patrně například obnovil hospodářský růst. Neštěstím jsou ti, kteří dnes vládnou.

Zahrnul byste do tohoto bloku i Přísahu Roberta Šlachty?

Přísaha je součástí koalice s Motoristy. Já bych do toho dokonce zahrnul SPD. Tříštit opozici v situaci, kdy bude rozhodovat každý hlas, není možné.

V poslední době jste o SPD a jejich předsedovi Tomio Okamurovi nemluvil. Komentátoři psali, že asi ztratil vaši podporu, když jeho preference klesají.

Já neopouštím své přátele. Já jsem v tomto rozhovoru mluvil o nových politických hvězdách. A Tomio Okamura je stará politická hvězda.

Nepodporujete ve skutečnosti ty politiky, kteří vám poklonkují a přikyvují?

Jak jste na toto přišel?

Vámi podporovaní politici neustále říkají, jak jste výborný, vtipný a podobně.

Tak podívejte. Mluvili jsme například o Borisi Šťastném. Je to klasický ódeesák klausovského střihu. S Borisem máme celou řadu různých názorů, a přesto ho podporuji v senátních volbách. Na tomto konkrétním příkladě vidíte, že nemáte pravdu.

Na začátku rozhovoru jsme mluvili o vašich chybách. Snadno se může stát, že když podpoříte celý tento blok, historie to označí za vaši další velkou chybu, protože ne každý v něm jednoznačně podporuje členství v EU a NATO. Toho se neobáváte?

Pro mě je důležité, aby Česká republika byla suverénním státem v rámci EU a NATO. Nemusíte poklonkovat USA nebo třeba Německu a přitom být členem těchto organizací. Být servilní je možná pohodlnější, ale pro národní zájmy je to méně uspokojivé. Má-li naše země prosperovat, musí být v jejím čele lidé, kteří mají nástroje, jak dosáhnout prosperity.

Které lidi z tohoto velkého bloku máte na mysli?

Jsem pragmatik, který vychází z reálného rozložení sil, a to i uvnitř hnutí ANO. Takže i když Andrej Babiš jmenoval kromě sebe jako kandidáty na premiéra Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou, tak si myslím, že v jeho vládě patrně ona bude ministryní financí a Karel Havlíček ministrem průmyslu. Vidím tam velmi silnou osobnost Radka Vondráčka. Myslím si, a to je můj subjektivní názor, že by byl skvělý ministr zahraničí.

A premiér?

Reálně Andrej Babiš.

