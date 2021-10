Kavan: Prezentace nebyla Hamáčkova silná stránka, sebereflexe v ČSSD měla přijít dřív

Sociální demokracie se v letošních volbách poprvé od roku 1992 nedostala do Poslanecké sněmovny. Podle bývalého diplomata, exministra zahraničních věcí a senátora za ČSSD Jana Kavana nedokázala strana oslovit seniory ani mladé levicové voliče a nevyjadřovala se dostatečně srozumitelně. Nyní je čas na změnu, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak hodnotíte výsledek sociální demokracie v těchto volbách?

Nemůžu to hodnotit pozitivně, samozřejmě je to špatný výsledek a znamená to čtyři roky mimo parlament. Strana to ale přežije, musí se zamyslet nad důvody, které k tomu vedly, transformovat se a změnit postoj k voličům. Osobně se domnívám, že bychom měli zlepšit vztah k seniorům, kteří byli vždy tradičními voliči ČSSD. Nechali jsme mnoho seniorů odejít k hnutí ANO. Máme čtyři roky na to to napravit, ale 160 let stará strana jen tak nezmizí. Je to nepříjemná zkušenost, ale není to konec světa.

Jaké jsou podle vás důvody, proč voliči od ČSSD odešli?

Nad tím je třeba se zamyslet. Zcela subjektivně si myslím, že jsme ztratili tradiční voliče a v některých chvílích strana nebyla zcela srozumitelná. Na jedné straně liberálně orientovaní voliči z velkých měst a na druhé tradičnější, konzervativnější voliči mimo města a na venkově. Myslím, že jsme neuměli oslovit obě skupiny zcela srozumitelně. ČSSD by podle mého názoru měla působit výrazněji více levicově. A to je, myslím, v této zemi zapotřebí. Příští čtyři roky to bude ještě důležitější, abychom oslovili právě levicově orientovanější voliče.

Nebyla chyba jít s hnutím ANO do vlády?

Nevím, jestli to byla chyba. Domnívám se, že řada lidí, kteří spolupracovali s vládou, dělali dobrou práci v tom smyslu, že jsme prosadili věci, které by ANO samostatně nebo v koalici s pravicovým subjektem neprosadilo. Včetně vyšších důchodů, nemocenské a sociálně orientovaných zákonů, které vláda Andreje Babiše prosadila především díky tlaku ČSSD.

Příští předseda musí být srozumitelný

Nebyl Jan Hamáček slabý lídr?

Prezentace nebyla silnou stránkou ČSSD, to je pravda. Hamáček rezignoval a to je krok, který chápu. Teď je hlavně na něm samotném, aby správně vyhodnotil, co udělal špatně.

Koho byste si představoval ve vedení strany?

ČSSD má řadu lidí, kteří jsou schopní a zkušení, od Lubomíra Zaorálka po Janu Maláčovou.

Jaké vlastnosti by měl mít příští předseda?

Příští předseda musí být srozumitelný a musí se vyjadřovat tak, aby tomu rozuměli nejen městští liberálové, ale i lidé na vesnicích. Musí to být člověk, který umí oslovit nejen mladé, protože mládež je budoucností, ale také seniory, kteří jsou často v rizikových situacích. Na druhé straně jsou daleko disciplinovanější než řada jiných věkových skupin a neumět je oslovit je pro stranu jako ČSSD katastrofální.

Řada dalších voličů právě místo nás volila Babiše. On je schopný politik a například zvýšení důchodů uměl prezentovat jako úspěch ANO. Respektive to byl úspěch vlády, kdy se na tom podílela z velké části právě Jana Maláčová a ČSSD neuměla sdělit svým voličům, že to byla z velké části její zásluha.

Neměla sebereflexe přijít trochu dřív?

Ano, měla přijít dřív. Měli jsme k tomu příležitosti, byly k tomu stranické sjezdy a nedošlo k tomu, což považuji za chybu, kterou ale během příštích čtyř let napravíme. Odchodu pana Zimoly z ČSSD lituji, byl to schopný politik, ale špatně kalkuloval, měl zůstat a za své představy bojovat.

Myslím si, že více poškodil stranu rozkol, který se projevil na posledním sjezdu, a prezentace poněkud odlišných názorů skupiny jak kolem Jana Hamáčka, tak Tomáše Petříčka. Myslím si rovněž, i když chápu důvody, že čistky, které vedení organizovalo po sjezdu, nebyly zcela promyšlené. I když rozumím, že Hamáček chtěl, aby strana byla jednotnější. Hlas strany ale nebyl pro voliče zcela srozumitelný. Je třeba obnovit dialog uvnitř strany mezi jednotlivými názorovými skupinami a křídly.

Myslíte si, že kauza Vrbětice poškodila ČSSD?

Určitě ano. Důvody, které vedly Hamáčka k tomu, co dělal, nebyly vždy vysvětleny srozumitelně a věrohodně, a to ani v rámci mediální kampaně, kdy to vyvolalo více otázek než odpovědí, což bylo samozřejmě špatně.

Kdo bude nyní ve sněmovně prosazovat zájmy sociálně slabých, když se do ní nedostala žádná z tradičních levicových stran?

Když ve sněmovně nebude ČSSD ani KSČM, tak hlas, který bude prosazovat sociální zájmy obyvatelstva, jistě zazní, ale bude slabý. Zazní od jednotlivých poslanců, ale je to málo a je to špatně. K prosazení zákonů, které mají zlepšit sociální postavení těch méně privilegovaných a sociálně slabších, levici potřebujete.

A to neplatí jen pro Česko, to platí po celém světě. Kdekoliv byla levice slabá nebo úplně nepřítomná, tak to vedlo k poškození slabších vrstev obyvatelstva. I v Evropě vidíte, že se to ale změnilo - poté, co sociální demokracie byla na ústupu, tak dnes je po mnoha letech ve všech skandinávských zemích, v Portugalsku, ve Španělsku… A jsem přesvědčen, že příštím německým kancléřem bude sociální demokrat. Tak jak se to zlepšuje pro zbytek Evropy, tak se to za čtyři roky zlepší i u nás.