Volby by vyhrálo ANO, ale oslabilo. S SPD bychom nevládli, tvrdí Schillerová

Volby do sněmovny by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO, jeho podpora ale meziměsíčně klesla o čtyři procentní body na 34,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhá by byla ODS s 16 procenty, třetí Piráti s 10,5 procenta. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD s osmi procenty a STAN s 6,5 procenty. Vládní TOP 09 a lidovci by skončili pod pětiprocentní hranicí.

Pokud by vládní strany kandidovaly v koalici Spolu (tvořené ODS,TOP 09 a KDU-ČSL), volilo by je 21,5 procenta lidí, ANO by mělo 35,5 procenta. Hnutí ANO se v průzkumech dlouhodobě drží na první pozici. V modelu s jednotlivými stranami, který Kantar zveřejnil před měsícem, dosáhlo rekordní podpory 38,5 procenta. Nyní by mělo o čtyři procentní body méně. Některé vládní strany si oproti minulému průzkumu mírně polepšily. Občanští demokraté by nyní získali o 1,5procentního bodu více hlasů, Piráti si polepšili o jeden procentní bod. Opoziční hnutí SPD by si naopak o procentní bod pohoršilo. STAN by podle průzkumu volilo 6,5 procenta lidí, meziměsíčně o půl procentního bodu méně. Ostatní strany by se podle aktuálního modelu do sněmovny nedostaly. Vládní TOP 09 by získala 4,5 procenta hlasů, lidovci tři procenta. Stejného výsledku jako KDU-ČSL by dosáhli sociální demokraté a komunisté. Přísaha a Svobodní by obdrželi 2,5 procenta hlasů, o půl procentního bodu méně Zelení a strana PRO. Do průzkumu agentury Kantar se mezi 18. březnem a 5. dubnem zapojilo 1015 respondentů. Foto: Česká televize, Kantar S Okamurou bych nevládla, říká Schillerová Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD. Názor podle ní "začíná probublávat" i v celém poslaneckém klubu. Schillerová to v neděli řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. "Neumím si představit, že by hnutí ANO, které je jasně prozápadní stranou, bylo v koalici s někým, kdo chce referendum o vystoupení z EU, kdo zpochybňuje naše závazky. Já bych s Tomiem Okamurou (lídr SPD) ve vládě neseděla. Já si myslím, že tento názor začíná probublávat celým naším klubem," uvedla Schillerová. Dodala, že se Okamura do ANO "opakovaně strefuje". Připomněla, že ho kritizoval naposledy v sobotu na celostátní konferenci svého hnutí SPD. Podotkla, že si nepamatuje, že by si opoziční strany v minulém volebním období "okopávaly kotníky" místo spolupráce. Video: Nemůžeme odejít z NATO a EU. Babiš bude do sněmovny chodit, říká Schillerová (2. 2. 2023) 7:00 Ukázka z rozhovoru předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové pro Aktuálně.cz, který poskytla po prezidentských volbách. | Video: Radek Bartoníček