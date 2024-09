Vláda neodložila volby, dorazili odpůrci. Ve zničených obcích uspělo ANO a komunisté

Tady na volby nemá nikdo ani pomyšlení, upozorňovali už dopředu lidé v obcích, které před týdnem postihla ničivá povodeň. Obavy z nízké volební účasti se vyplnily. Například v Zátoru na Bruntálsku k urnám dorazilo jen osm procent voličů, nejméně v celém Česku. Jako nejdisciplinovanější se ukázali příznivci protivládních stran. Velký úspěch v zaplavených obcích hlásilo ANO, posílili i komunisté.

"Účast bude nulová. Přišlo by mi rozumné, kdyby se to odložilo," reagovala v úterý na rozhodnutí vlády nepřesunout termín voleb Marie Kolářová z obce Zátor. V té minulý víkend zanechaly povodně spoušť. Už tehdy lidé věděli, že k volbám zřejmě dorazí jen málokdo z tisíce zdejších obyvatel. "Nemáme na to vůbec myšlenky," shodovali se.

A to se vyplnilo. Volby se v Zátoru sice i přes prvotní skepsi podařilo zorganizovat, jenže přišlo jen minimum lidí. Většinu naplno zaměstnává úklid po povodních. Z 965 voličů v seznamu přišlo k urnám 85. To není ani devět procent. V roce 2020 přitom přišla volit skoro třetina obyvatel.

Vláda na rozhodnutí neposunout volby spíše tratila. Výsledky ukázaly, že když už někdo k volbám dorazil, šlo zejména o odpůrce stávajících vládních stran. V Zátoru získalo 44 procent hnutí ANO, 20 procent komunisty vedená koalice Stačilo! a 10 procent SPD.

Před čtyřmi lety zde přitom tyto strany neměly dohromady ani dvě pětiny hlasů. Dobrý výsledek tehdy hlásily nejen současné vládní strany, ale díky osobnosti starostky Salome Sýkorové i koalice ODA, Hlasu a SNK ED, která letos nekandidovala.

O odklad voleb v zaplavených oblastech vládu žádal primátor Opavy Tomáš Navrátil z ANO, který zároveň kandidoval do Senátu. V pětapadesátitisícovém městě se volební účast oproti roku 2020 snížila o necelých pět procentních bodů. I zde výrazně posílilo hnutí Andreje Babiše, když svůj zisk navýšilo z 29 na 47 procent.

V České Vsi u Jeseníku, rovněž značně poničené záplavami, klesla účast o více než dvě třetiny. Některým občanům se cesta k urně značně prodloužila, oproti minulým krajským volbám se zde volilo jen na jednom místě namísto obvyklých dvou - zdejší základní školu vyplavila velká voda.

Skoro o polovinu klesla volební účast v Krnově na Opavsku. Také toto město s 23 tisíci obyvateli patří k těm, kde povodně zanechaly největší škody. I zde drtivě zvítězilo ANO, a to s 51 procenty hlasů, což je o téměř 20 procentních bodů více než před čtyřmi lety.

Výrazně uspěly opoziční strany i v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Obec je známá tím, že má být zbourána a na jejím místě má vzniknout stejnojmenná přehrada. Místní se tomu však brání. Účast zde klesla z 25 na 15 procent. To svědčilo zejména hnutí ANO, které získalo 71 procent, dvakrát více než v minulých krajských volbách.

Vláda upozornila starosty a primátory měst zasažených povodněmi, že termín voleb lze měnit jen v době výjimečného nebo válečného stavu. S organizací v zasažených místech pomáhali hasiči i úředníci z krajských úřadů.

Spotlight moment: Tyto povodně jsou třetí nejvýznamnější, které jsme tu měli, komentuje hydrolog (16. 9. 2024)