Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen

ČTK

U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen Foto: Pexels
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl, že k nehodě došlo v blízkosti ulice Ke Třem mostům. Ta se nachází nedaleko stanice Praha-Běchovice. "Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Budeme zjišťovat okolnosti nehody," uvedl mluvčí.

Také podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové člověk střet s vlakem nepřežil. Informace o tom, zda to byl muž, nebo žena, zatím neměla.

Podle webu ČD jsou některé dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem odkloněny přes Vysočany a Lysou nad Labem. Kvůli odklonu mohou mít zpoždění 20 až 40 minut. Některé vlaky byly odřeknuty a dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu mezi Libní a Úvaly.

