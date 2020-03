Vláda zakázala vycestování z Česka i vstup cizincům. Šířit koronavirus bude trestné

Vláda zakázala vycestování z Česka do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr vnitra stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku.

Vláda zároveň oznámila, že šíření koronaviru může být trestným činem, Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, jejichž šíření tak může být hodnoceno.

Zároveň se uzavírají veškerá venkovní i vnitřní sportoviště s účastí nad 30 osob, bazény, turistická informační centra a maloobchodní tržnice, jakou je například pražská SAPA.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na doplňující dotaz uvedl, že se opatření tedy nevztahuje například na soukromé tréninky s nízkým počtem klientů.

Vláda zakázala také návštěvy ve věznicích a detenčních zařízeních, vězňům bude povoleno více telefonovat a změní se také systém doručování balíků.

Návštěv od svých blízkých se od soboty nedočkají odsouzení ani obvinění, kteří jsou ve vazbě. "Toto ochranné opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání," uvedla mluvčí VS Petra Kučerová. I po zákazu budou moci do věznic i nadále vstupovat advokáti nebo například pracovníci zásobování, pokud jim dozorci nenaměří zvýšenou teplotu.

Uzavírají se také veškeré denní stacionáře. Po pátečním jednání vlády opatření proti šíření koronaviru představil premiér Andrej Babiš (ANO).

500 milionů z rozpočtové rezervy

Kabinet také z rozpočtové rezervy uvolnil 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) má připravit krizovou distribuci respirátorů a roušek, podrobná opatření projedná vláda v pondělí.

"Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory. Je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny i roušky. V pondělí budeme o tom podrobně jednat," řekl Babiš. Podle něj by ochranné pomůcky v první řadě měly dostat záchranná služba a krajské nemocnice s infekčním oddělením.

Vláda také dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů.

"Do všech destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamionům a jejich řidičům. Je to zcela zásadní pro naše zásobování," řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

"Pro větší zabezpečení plynulosti jsme na základě přání tuzemských obchodníků a řetězců uvolnili režim tak, že budou kamiony jezdit i v průběhu neděle," dodal.