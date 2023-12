Vláda schválila změny v platech lékařů, základní výdělek se jim zvedne o tisíce korun

Vláda schválila změny v platech lékařů, zubařů a farmaceutů. Od ledna začnou doktoři po absolvování fakulty či po dalším specializačním vzdělávání pobírat víc než dosud. Přesunou se v platových tabulkách do vyšších tříd. Základní výdělek se jim tak zvedne o několik tisíc korun. Stejný postup bude i u zubařů. S vyššími třídami se počítá i u lékárníků.

Nařízení, které mění takzvaný katalog prací s výčtem činností u jednotlivých profesí a platového ohodnocení, schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle ministerstva práce změny lépe zohledňují vazbu na vzdělání. Platovými tabulkami se řídí státní zařízení.

"Nařízení vlády definuje úpravy platových tříd především pro lékaře, kteří začínají pracovat po ukončení studia. Dochází k posunu v platových třídách," uvedl ministr.

Přesuny lékařů v platových tabulkách jsou součástí dohody, kterou minulý pátek uzavřeli zástupci odborů a lékařské komory s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) po několikatýdenních jednáních poté, co řada lékařů vypověděla dohody o přesčasech.

Podepsaný dokument upravuje i příplatky 5000, 8000 a 15 000 korun, které by měli lékaři podle vzdělání dostávat. Množství přesčasové práce, na které si protestující původně stěžovali, dohoda neřeší.

Šest platových tříd

Platová tabulka lékařů a zubařů má šest platových tříd od 11. do 16. podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Nařízení nejnižší třídu ruší, plat doktorů začne ve 12. třídě. Místo základu 38 980 korun hrubého hned po škole do 53 520 korun po více než 32 letech praxe budou nově mít od 41 380 korun do 57 130 korun.

Ministerstvo práce změnu zdůvodnilo tím, že plat v nejnižší třídě mají doktoři jen krátce mezi dokončením fakulty a nástupem k dalšímu specializačnímu vzdělávání a jejich práce před a po zařazení do specializační přípravy se neliší.

Po absolvování takzvaného základního kmene doktoři jako dosud zůstanou ve 13. platové třídě, kde výdělek bez odměn, příplatků a přesčasů začíná na 46 530 korunách a končí na 63 580 korun hrubého. Po získání specializace se ale nově přesunou do 14. třídy. Bez praxe je v ní tarif vyšší o 3050 korun a s praxí přes 32 let pak o 3650 korun. Stejná pravidla platí i pro zubaře.

Farmaceuti nyní ve své tabulce končí ve 14. platové třídě. Přibude jim 15. třída. Farmaceutičtí asistenti mají plat v 9. a 10. třídě. Od ledna se mohou dostat i do 11. třídy. Podle podkladů k nařízení byly obě profese dlouhodobě ve srovnání s jinými zdravotníky znevýhodněné.

Přesun do vyšších tříd má v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních stát téměř deset miliard korun navíc. S pokrytím výdajů počítá úhradová vyhláška o placení péče ze zdravotního pojištění, uvedlo s odvoláním na resort zdravotnictví ministerstvo práce. Na výdělky svých posudkových lékařů bude příští rok potřebovat 15,2 milionu korun navíc. Lékaře mají i resorty obrany, vnitra a spravedlnosti, jejich vyšší plat mají uhradit ze svých rozpočtů.