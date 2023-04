Vláda se zbavila poradce, který napsal posudek pro Babiše i zkorumpovaný Metrostav

Jeden z nejvýraznějších trestních právníků tuzemské akademické obce Jiří Jelínek už není členem Legislativní rady vlády. Rozhodl o tom kabinet Petra Fialy (ODS) na svém středečním zasedání. Aktuálně.cz to potvrdil jeho mluvčí Václav Smolka. Rada je klíčový orgán kabinetu pro přípravu nových zákonů. Jelínek nemá jen vysokou odbornou reputaci, ale provází ho i kontroverze.

Profesor Jiří Jelínek je od 28. října 2020 nositelem Medaile I. stupně Za zásluhy v oblasti školství a výchovy, vyznamenal ho tehdejší prezident Miloš Zeman. Ocenil ho za jeho podíl na rozvoji trestního práva. Jelínek je autorem několika univerzitních učebnic, napsal publikace k zákonům a účastnil se odborné diskuse, z níž roku 2009 vzešel nový trestní zákoník.

Jelínek byl do října 2021 více než deset let vedoucím katedry trestního práva na pražské právnické fakultě. Od června 2019 zasedal také v Legislativní radě vlády, kam ho jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO). Jelínek ve středu v radě skončil, Fialova vláda ho odvolala. Po jejím jednání to redakci potvrdil mluvčí kabinetu Václav Smolka.

"Vláda mě tam jmenovala, vláda mě může odvolat. Necítím potřebu se k tomu víc vyjadřovat," odpověděl Jelínek na dotaz Aktuálně.cz, jak o svém odstavení z rady smýšlí. Legislativní rada vlády vyhodnocuje návrhy nových právních předpisů od všech ministerstev, má zásadní vliv na jejich konečnou podobu.

"Nežijeme ve vakuu, vše souvisí se vším"

"Zároveň se vládě navrhuje odvolat dosavadní členy Legislativní rady vlády prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., (…), a to s ohledem na nutnost optimalizovat činnost Legislativní rady vlády s přihlédnutím k potřebám vlády," stojí v materiálu, na jehož základě Fialův kabinet rozhodl a jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Návrh na Jelínkovo odvolání vzešel od ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty), který Legislativní radě vlády předsedá. Důvodem byla potřeba obměnit její odbornou expertizu. "Je třeba doplnit radu o experty zejména na správní právo, právo životního prostředí a právo zaměřené na sociální zabezpečení," uvedl pro Aktuálně.cz ministr.

Zda za odvoláním Jelínka z rady stály i jeho kontroverze z poslední doby, není zcela jasné. Nicméně v odpovědi na dotaz redakce to Šalomoun výslovně nevyloučil. "Nežijeme ve vakuu, vše souvisí se vším. Na základě nejrůznějších podnětů dostávám doporučení a návrhy, kdo by měl, či neměl být členem Legislativní rady vlády."

Právník ve střetu zájmů

U pražského městského soudu leží od loňského listopadu na bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka obžaloba z korupce. Má se zodpovídat z toho, že byl připravený za úplatek zmírnit trest firmě Metrostav ve druhé větvi úplatkářské kauzy bývalého hejtmana za ČSSD Davida Ratha. A podklad pro jeho argumentaci měl podle policie přichystat právě Jelínek, jak upozornily Seznam Zprávy.

Právník odmítl, že by posudek pro soudce zhotovil. Ale ve prospěch stíhané firmy Metrostav vypracoval expertizu už před vynesením nepravomocného rozsudku. Jak informovaly Lidové noviny, roku 2019 také sepsal posudek pro Andreje Babiše v souvislosti s kauzou možného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo. Babiše soud letos v lednu nepravomocně očistil.

Jelínek v posudcích používal hlavičku pražské právnické fakulty. Její vedení však o těchto expertizách nevědělo. Jelínek navíc pracoval coby asistent na pražském vrchním soudu, přestože radil obviněným, třeba Metrostavu, jejichž kauzami se instance zabývala. Předseda soudu Luboš Dörfl s ním předloni v lednu kvůli střetu zájmů ukončil spolupráci.

Po výše zmíněných problémech vypsal děkan pražské právnické fakulty Jan Kuklík výběrové řízení na vedoucího katedry trestního práva, v němž Jelínek svou funkci neobhájil. Porazil ho jiný uznávaný expert na trestní právo, navíc zkušený trestní advokát, Tomáš Gřivna. Oficiálně Jelínek přestal být vedoucím od října 2021.

Odvolání experta, který kritizoval vládu

Vedle Jelínka vláda ve středu odvolala z legislativní rady Petra Bezoušku, který v ní zasedal od června 2006 coby expert na občanské a pracovní právo. Odborník dává své odvolání do souvislosti s tím, že v lednu otevřeně kritizoval návrh vládní legislativy, jež by otevřela cestu k zestátnění části ČEZ. Označil ji jako neústavní.

"Ano, bylo mi řečeno, že jde o reakci na můj status na Facebooku, v němž jsem napsal, že projednáváme regulaci, která může být použita k rozdělení ČEZ. Jen dodávám, že jsem nevyzradil žádnou tajnou informaci, neboť návrh té regulace byl již dva měsíce dostupný ve veřejné knihovně vládní legislativy," řekl Ekonomickému deníku.

Už v březnu na členství v radě rezignoval znalec občanského práva Jaroslav Svejkovský, což ve středu vláda oficiálně potvrdila. Uvolněná místa v radě po rozhodnutí kabinetu zaplnili odborník na správní právo Martin Kopecký a expertka na právo sociálního zabezpečení Kristina Koldinská. Naopak zatím neprošel jiný znalec správního práva Petr Svoboda.

"Jejich odborná erudice a bohaté zkušenosti s tvorbou práva jsou zárukou, že Legislativní rada vlády bude, pokud jde o oblast správního práva, práva životního prostředí a práva sociálního zabezpečení, adekvátně posílena," píše se k profesnímu profilu nových poradců ve vládním materiálu.