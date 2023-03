Otřes v korupční kauze soudce Sováka. Nebudu ten případ dělat, odmítl vybraný soudce

Na rozřešení si úplatkářská kauza v hlavní roli s bývalým soudcem Vrchního soudu v Praze Zdeňkem Sovákem musí ještě počkat. Jak zjistilo Aktuálně.cz, přidělený soudce ji z osobních důvodů odmítl projednat. Proti tomu protestují dva z pěti obžalovaných. Obžalovalo je Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Svoji práci dělá Tome Frankič už od roku 2009. Jako soudce Městského soudu v Praze se zabývá mimo jiné hospodářskými kauzami. Loni například zprostil obžaloby politického podnikatele Romana Janouška a další čtyři lidi v případě Chambon, v němž měla skupina podvodem vytáhnout z pojišťoven 239 milionů korun.

Další sledovaná kauza přistála Frankičovi na stole loni 23. listopadu. Šlo o případ bývalého soudce pražské vrchní instance Zdeňka Sováka, který měl za úplatky rozhodovat v zájmu spřízněných lidí. Podle nejzávažnější části obžaloby si řekl o 50 milionů korun za zásah ve prospěch obžalované stavební firmy Metrostav.

Podle zjištění Aktuálně.cz se Frankič letos 20. února rozhodl Sovákova případu vzdát. A v tomto duchu vydal usnesení. Důvodem je podjatost, protože se s obžalovaným osobně zná. "Ano," odpověděl mluvčí pražského soudu Adam Wenig na dotaz Aktuálně.cz, jestli má redakce správné informace.

Dva obžalovaní trvají na Frankičovi

Zatím to neznamená, že se Frankič zbavil případu nadobro. Aktuálně.cz zjistilo, že dva obžalovaní s jeho postupem nesouhlasí. Podali proti němu stížnost. Trvají na tom, že případ projedná právě on. "Stížnosti dvou obžalovaných přišly 8. března," potvrdil redakci Wenig.

Proti Frankičovu usnesení brojí Sovákův blízký přítel Milan Bíba a jeho partnerka Charlotte Mulénová. O jejich podnětu by měl správně rozhodnout Vrchní soud v Praze. Protože však právě tam působil Sovák, vyřídí stížnost Vrchní soud v Olomouci. Vyhodnotí, zda je Frankič skutečně podjatý.

Pokud závěr potvrdí, Sovákovu kauzu dostane nový soudce. Celý proces zabere minimálně několik týdnů. "Po vyloučení předsedy senátu se věc přidělí novému předsedovi podle stejných pravidel jako nově podané obžaloby," vysvětlil mluvčí Wenig.

U Městského soudu v Praze se případy rozdělují podle automatického systému. Ten dělí případy do dvou skupin, majetkové či nemajetkové trestné činnosti, a dvou stupňů, na spisy pod nebo nad dva tisíce stran. Nová obžaloba se přidělí soudci, který je na řadě v příslušné skupině a stupni.

50 až 150 milionů za výrok pro Metrostav

"Obžaloba byla podána na pět osob pro zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, nadržování, nepřímé úplatkářství, podplacení a legalizaci výnosů z trestné činnosti," informoval už dříve náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek, který žalobu v Sovákově kauze vypracoval.

Vedle výše uvedených v případu figuruje podnikatel a malíř Gagik Tonyan a soukromý detektiv Robert Plevač. Nejzávažnější část kauzy spočívá v tom, že Sovák měl stavební firmě Metrostav uvízlé v druhém korupčním případu bývalého ministra a středočeského hejtmana Davida Ratha nabídnout, že za úplatek 50 až 150 milionů korun ovlivní v její prospěch odvolání proti odsuzujícímu rozsudku.

Sovák také podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu přijal úplatek od advokáta Jiřího Teryngela. Advokát ho jménem svého známého oslovil, aby na vrchním soudu zajistil, ať se odvoláním dotyčného někdo pečlivě zabývá. Protože to soudce nedokázal zařídit, peníze Teryngelovi vrátil.

"Celá záležitost mě velmi mrzí, svého jednání lituji. A je mi líto, že jsem do této záležitosti zatáhl i svého dlouholetého kamaráda JUDr. Sováka," citovaly Seznam Zprávy advokáta Teryngela, který se k nepřímému úplatkářství přiznal. Od soudu dostal předloni pokutu milion korun a jako advokát skončil.

"Byly to kecy, byl jsem ožralý"

Sovák vinu odmítá. "Ne, to byly kecy. Byly to kecy. Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání," řekl už dříve Českému rozhlasu. Popíral, že by svá slova o zasahování do případů, jež zachytily policejní odposlechy, myslel vážně.

Národní centrála proti organizovanému zločinu jej zadržela v sobotu 5. prosince 2020. Dva dny poté skončil kvůli možnému ovlivňování svědků ve vazbě, kde zůstal další tři měsíce. Na konci roku 2020 přitom jako soudce skončil, protože dovršil maximální hranici 70 let povolenou pro výkon funkce.

Vyšetřování případu se protáhlo kvůli Sovákovým zdravotním potížím. Podle znaleckých posudků, které předložil, mu jeho kondice znemožňovala absolvovat trestní řízení. Posudky zadané policií však jeho tvrzení vyvrátily. A loni v listopadu díky tomu mohla padnout obžaloba.