"Udavači nemají být ministry." Vláda podpořila návrat povinného lustračního osvědčení

Česko prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 15 dnů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to ve čtvrtek oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Původně měly kontroly platit do pátku, nyní vláda schválila jejich trvání do 12. listopadu.

Kontroly kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Bez souhlasu EU je může Česko zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu by byl nutný souhlas Evropské komise.

Vláda dnes také schválila nařízení, podle kterého bude stovkám policistů na hranicích pomáhat až 80 vojáků a 60 celníků.