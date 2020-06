Babiš nechce kvůli koronaviru snižovat výdaje na obranu, rozhodnutí kvituje i Zeman

Vláda nebude navzdory krizi způsobené pandemií covidu-19 šetřit na bezpečnosti a armádě, oznámil ve čtvrtek na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě premiér Andrej Babiš (ANO). Tento krok podpořil prezident Miloš Zeman, který zároveň označil za pilíře české zahraniční politiky členství v NATO a Evropské unii.

Babiš uvedl, že česká vláda plánuje masivně investovat a nebude v žádném případě na obraně a bezpečnosti šetřit. "V tomto volebním období naše výdaje na obranu určitě dosáhnou 1,4 procenta HDP," uvedl. Zmínil nákup amerických vrtulníků, francouzských děl či izraelských radarů.

Česko je podle něj na cestě, aby splnilo závazek vůči NATO dávat na obranu dvě procenta svého HDP. Babiš také ocenil, že ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) se nebojí akvizice podepisovat. V loňském roce činily výdaje ČR na obranu 1,2 procenta HDP, předloni 1,13.

Prezident Miloš Zeman ocenil, že vláda na obraně šetřit nebude, poukázal na to, že název konference "Naše bezpečnost není samozřejmost" odpovídá realitě. "Musíme si to opakovat, ale hlavně si to musíme uvědomovat," uvedl. O bezpečnostních tématech se podle něj nesmí mluvit "v uzavřených kabinetech", ale na veřejných fórech. Ani situace kolem covidu-19 nesmí pak být důvodem pro to, aby téma obrany ustoupilo do pozadí.

Ministr obrany Lubomír Metnar řekl, že právě koronavirová krize ukázala důležitost armády. Stát podle něj spoléhá na to, že v podobných chvílích se o armádu bude moci opřít, což se potvrdilo. "Aby to tak bylo i nadále, musíme ji budovat a udržovat, totéž lze říci o NATO jako celku," uvedl Metnar. Růst armádního rozpočtu se podle něj nesmí zastavit. "Budu nadále usilovat o růst obranného rozpočtu a modernizaci vybavení armády," zdůraznil.

Zeman označil za základní pilíře české zahraniční politiky členství v NATO a EU. Obrana by podle něj měla být také nadstranickým tématem, protože je třeba plánovat nad rámec jednoho volebního období. Za hlavního nepřítele považuje mezinárodní terorismus.

Babiš spojencům v NATO vzkázal, že se mohou na Česko spolehnout. "Naše členství v NATO považuji za naprosto zásadní pro naši bezpečnost, ale rád bych zde zdůraznil, že armádu si neudržujeme a nevyzbrojujeme jenom kvůli NATO a tomu, že jsme to někomu a někde slíbili. Armádu budujeme především kvůli sobě, protože naše vlastní bezpečnost a odolnost je především naše zodpovědnost," řekl.

Premiér označil za důležitý i boj s dezinformacemi. "Součástí odolnosti a bezpečnosti je i zamezení úniku informací do médií. Do budoucna už nechci zažít, aby do médií unikaly tajné a strategicky důležité informace," uvedl. Vybídl k tomu, aby se podobné úniky tvrdě postihovaly.

Babiš se ohradil proti kritice bývalého Trumpova poradce

Babiš se na konferenci také vymezil proti úryvku z knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona s výroky českého premiéra. Česko podle předsedy kabinetu směřuje k tomu, aby v roce 2024 dostála svému slibu v NATO a na obranu dávala dvě procenta HDP.

Bolton ve své knize uvedl, že Babiš byl autorem "nejnejapnějšího komentáře" při jednání na summitu NATO v červenci 2018. Bolton tak hodnotil Babišova slova o tom, že pro Česko je obtížné přibližovat se ke splnění závazku ohledně výdajů na obranu, protože zemi rychle roste HDP. Premiér na konferenci zopakoval svou reakci, že v jeho prohlášení se jedná o jednoduchou trojčlenku.

S výrokem podle českého premiéra souhlasil americký prezident Donald Trump i německá kancléřka Angela Merkelová. "Tento rok to vypadá na velký propad HDP, který bude znamenat, že to procento bude vyšší. Myslím, že tomu rozumíte a že tomu rozuměl i pan Trump," dodal.

Video: Evropa chce bezpilotní letectvo: Výsledek bychom mohli vidět za 10 let, říká Šedivý