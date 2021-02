Vláda nařizuje nosit i čínské respirátory. Podle expertů před virem nemusejí ochránit

Anna Dohnalová

Když vláda přikázala nošení respirátorů, zařadila mezi výčet ochranných prostředků i čínské respirátory KN95, které neprošly schválením v Evropě a v Česku by se neměly dávno prodávat. Podle odborníků není jisté, jestli před koronavirem opravdu ochrání, jelikož neprošly dostatečným testováním. Stejně tak dle nich není účinné vládou zakotvené nošení dvou chirurgických roušek.

Od čtvrtka je v Česku povinné nošení pouze respirátorů nebo dvou chirurgických roušek, a to v místech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou například obchody nebo veřejná doprava. V usnesení, které schválila vláda, ministři uvádějí, že jejich příkaz splní i ten, kdo si nasadí čínský respirátor, na kterém je natisknuté označení KN95.

Těch je český trh pořád plný. Od loňského jara se do země dovážely na speciální výjimku, protože byl při nečekaném náporu koronaviru akutní nedostatek respirátorů testovaných podle západních norem. To už ale neplatí. Respirátorů FFP2 je dostatek. Přesto vláda povoluje i ty s označením KN95, které dle expertů nejsou vůbec testované na záchyt kapének, takže proti koronaviru nemusejí nositele ochránit.

Proč do usnesení KN95 normu zahrnul, Úřad vlády nevysvětlil. Odkázal se na ministerstvo zdravotnictví. "Respirátory třídy KN95 jsou osobní ochranné prostředky (OOP) s filtrační schopností odpovídající úrovni ochrany FFP2. Není proto důvod jejich nošení nedoporučovat," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

V Číně se respirátory KN95 testují jen na záchyt prachu a nikoliv kapének, kterými se přenáší koronavir. Jsou tak dobré na staveniště, ale nikoliv do míst, kde se potkává větší množství lidí. "Při testování účinnosti respirátorů evropská norma ověřuje dvě základní věci, a to filtraci prachu a průnik parafínového oleje, který simuluje průnik kapének. Respirátory typu FFP2 jsou tedy testovány na tyto děje a proti šíření viru prokazatelně účinkují," reagoval například předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Vedle toho se dle něj také testuje výdrž respirátoru, na základě čeho se ví, jak dlouho ochranný prostředek vydrží funkční a po jak dlouhé době by si ho měl člověk vyměnit za nový. "Respirátory typu KN95 jsou ale testovány pouze na záchyt prachu. V tom jsou sice s evropskou třídou srovnatelné, ale při testu parafínovým olejem selhávají," říká Kůs.

KN95 jen na dočasné povolení EU při loňské krizi

Evropská komise na jaře, kdy ochranných prostředků byl nedostatek, umožnila státům unie výrobky prodávat bez certifikace, a to po dobu tří měsíců. Podmínkou ale bylo si ji dodělat. V červnu pak tato výjimka přestala platit a státy dostaly možnost pouze doprodat své zásoby.

V Česku se ale respirátor čínské normy KN95 prodává nadále.

Podle vedoucího vědeckého výzkumu Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR a experta na aerosol Jiřího Ždímala ještě větší problém představuje, že ochranné prostředky z jihovýchodní Asie jsou určené pro úplně jiné typy obličejů - českým nositelům tak nemusejí přiléhat a je pak podle něj jedno, co dovede zachytit materiál, z něhož jsou vyrobeny, protože částečky viru pronikají do plic nositele kolem něj.

"Střihy, tvar a velikost jsou určeny pro jiný tvar přední části lebky. Když to vyrábějí, tak to zkouší na modelech hlavy, která vypadá jinak a má jiné proporce. Je kulatější, Asiaté mají menší nos a my máme obličeje podlouhlejší. To znamená, že ty výrobky nebudou tak dobře sedět nám Evropanům a bude u nich těžší dosáhnout těsnosti na našem obličeji," vysvětluje Ždímal.

18:38 Dvě roušky jsou horší než jedna, respirátor chrání, musí být dobře upevněn, jinak jeho účinnost klesá. Nové nařízení vlády není šťastné, říká expert. | Video: Martin Veselovský

Podnikatel Aaron Güngsberger se začal zabývat testováním ochranných pomůcek, které se na území Česka prodávají. Lidem nabízí možnost ověřit jejich kvalitu a prostřednictvím facebookové stránky pak výsledky testů sdílí. Respirátorů typu KN95 a N95 už otestoval několik. Zkouškou jich ale prošlo pouhé minimum.

V českých e-shopech jsou desítky nabídek respirátorů KN95

Jeden z problému představuje hustota materiálu, druhý pak špatná těsnost. Respirátory testem neprošly, jelikož slouží na něco úplně jiného. "Není fér říct, že čínská norma je špatná. Slouží ke svému účelu, ale nepatří do zdravotnictví a už vůbec není legální v rámci Evropské unie. Kdo tedy prodává roušky této normy, se vlastně dopouští trestného činu," říká Güngsberger. Dodává také, že je dokonce běžnou praxí, že firmy čínskou normu vydávají za normu FFP2 a prodávají lidem padělky.

Předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs také poukazuje na to, že vláda i svým nejnovějším usnesením podporuje čínskou konkurenci. "Jsme v Evropě a máme evropské normy, které patří z hlediska ochrany člověka k nejlepším na světě. Takže platí pravidlo, dovezte si tady, co chcete, ale patřičně to otestujte," vysvětluje Kůs.

V porovnání s například látkovou rouškou jsou ale podle něj respirátory typu KN95 stále účinnější variantou. "Když si ušijete látkovou roušku doma z nějaké textilie, tak sice bude něco zachytávat, ale málo. Takže je pravda, že respirátor KN95 bude mít ten záchyt o něco vyšší, ale stále to není výrobek v souladu s evropskými normami," popisuje Kůs.

Jak koupit dobrý respirátor Maska musí být označena číslem použité harmonizované normy, tedy ČSN EN 149+A1:2009, dále třídou ochrany FFP2 nebo FFP3.

Je-li maska určena pouze pro jednorázové použití, použije se doplňkové označení NR, je-li určena pro více použití, použije se doplňkové označení R. 22.

Povinná je pro výrobce certifikace. Pouze po jejím získání může opatřit masku označením CE. Součástí označení CE musí být čtyřmístné identifikační číslo, pod kterým je výrobce dohledatelný v databázi Evropské komise NANDO. Zdroj: Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, Úřad pro technickou normalizaci

Dvě chirurgické roušky na sobě? Může to ještě uškodit, říkají experti

Vláda také v usnesení umožnila respirátor nahradit dvěma chirurgickými rouškami na sobě. I toto improvizované řešení je ale podle odborníků nevhodné a proti nákaze koronaviru neochrání.

"Pokud rouška nejde připevnit na obličej těsně, tak je to problém. Chirurgické roušky nejsou určeny k tomu, aby chránily toho, kdo je nosí, ale aby ochránily pacienta před zanesením infekce. U jejího nositele je ochrana výrazně menší, protože jsou okolo tváří a nosu velké otvory. Když na to pak přidáte roušku další, tak sice budete mít o jednu filtrační vrstvu navíc, ale vrstva zvýší odpor proti proudění a vzduch bude mít větší sklon unikat otvory ven," popisuje Ždímal. Ve výsledku je tak podle něj ochrana dokonce nižší než u jedné roušky.

Ministerstvo tvrdí opak. "Dvě roušky nemohou sice nikdy nahradit účinnost respirátorů, ale jsou účinnější než jedna rouška," uvádí mluvčí resortu Barbora Peterová. Toto řešení má být pouhou alternativou do doby, než si člověk respirátor pořídí.

Ani americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které testovalo, jak působí více ochranných vrstev na sobě, používání dvou zdravotnických roušek přes sebe ovšem nedoporučuje. "Jelikož dvě roušky na sobě mají větší hustotu materiálu, nepůjde to prodýchnout a člověk bude nasávat vzduch kolem, což je pomalu ještě horší, než když bude nosit jen látkovou roušku," potvrzuje i Kůs.

Pokud člověk nemá respirátor, výsledky studie CDC doporučují spíše přes chirurgickou roušku natáhnout ještě obyčejnou látkovou, čímž bude první vrstva v podobě zdravotnické roušky k obličeji lépe přiléhat a výsledky záchytu budou tak mnohem vyšší.