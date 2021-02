Rozdává lidem respirátory, aby zbrzdil pandemii. Chybí nám solidarita, říká dárce

Podnikatel Jan Smejkal rozdává po Pardubickém kraji respirátory zdarma. Chce tak přispět ke zmírnění epidemie covidu-19. Pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se rozhodl za své peníze pomáhat ostatním. Potřebným pomáhá dlouhodobě, na jaře nakoupil přístroje do nemocnic, podpořil také dětské domovy nákupem počítačů na on-line výuku.

Pětatřicetiletý podnikatel v pondělí umístil na nádraží v Litomyšli, Poličce a Svitavách 5000 respirátorů k rozebrání. "Respirátory nejsou teď k sehnání v lékárnách ani obchodech, a než přijdou z internetu, tak to trvá. Tohle pomůže vyřešit situaci aspoň na pár dní těm, kteří si je koupit nestihli," vysvětluje svůj krok. Od čtvrtka je nošení respirátorů povinné v obchodech, městské hromadné dopravě nebo v nemocnicích. Náhlý velký zájem zaskočil prodejce a mnozí mají vyprodáno.

Janu Smejkalovi zbyly respirátory z jarní vlny epidemie, kdy jich objednal a daroval tisíce hasičům, domovům pro seniory nebo do nemocnic v Poličce, Svitavách, Hradci Králové, Litomyšli a Ústí nad Orlicí.

"Vláda na jaře nebyla schopná pomůcky do nemocnic zajistit. Já jsem díky svým kontaktům a zkušenostem z podnikání oslovil firmy, které byly schopné ochranné pomůcky a dezinfekci dodat, a někdy i levněji, než jak je tehdy nakupovala vláda. Samozřejmě to obnášelo riziko, nemuselo mi taky nakonec nic přijít, ale vyšlo to," popisuje Smejkal.

Respirátory podle Smejkala mají potenciál epidemii v Česku utlumit. "Chápu, že jsou lidé na vládu naštvaní a opatřením často nerozumí, protože je vláda neumí vysvětlit. Respirátory jsou ale nástroj, kterým se dá dalšímu šíření covidu-19 zabránit. Proto je potřeba, aby je lidé měli," říká Smejkal.

"Na vlakových a autobusových nádražích vzniká spousta kontaktů, lidé jezdí do práce, k doktorovi, nakoupit," vysvětluje, proč se rozhodl je umístit právě tam. Jsou k dispozici zdarma všem kolemjdoucím, kterým chybí.

Mezi lidmi podle Smejkala chybí vzájemná solidarita. "Když jsem na jaře zavolal s nabídkou pomoci do jednoho domovu pro seniory, místní pan ředitel nejdřív vůbec nechápal, co se děje. Ptal se, kolik to bude stát. Když jsem mu odpověděl, že jim chci ochranné prostředky darovat, tak mi vůbec nevěřil a nechápal, jak je to možné," popisuje situace, do kterých se během svých dobročinných aktivit dostal.

Lidé podle něj reagují na nabídku pomoci velmi pozitivně, najdou se ale výjimky. "Na sociálních sítích jsem si vyslechl i negativní reakce, třeba že jsem se zaprodal vládě. Já to ale všechno kupuji ze svých peněz, takže je to úplně nelogický argument. Takhle to ale prostě je," dodává.

Ze svých "dobročinných misí" točí Smejkal videa a umisťuje je na svůj profil na Facebooku. Všechna uvádí tím, že pro své dobré skutky má důvod, nechce ho ale zatím s veřejností sdílet. Redakci Aktuálně.cz jen řekl, že nerad vidí velké rozdíly ve společnosti a rád pomáhá druhým.

"Já to spíše vnímám tak, že mám schopnosti a štěstí, díky kterým si to můžu dovolit. Jsem z chudé rodiny a sám jsem si všechno vybudoval. Přijde mi nefér, že mně se to v životě povedlo, ale někdo jiný ty možnosti nemá. Tak ty peníze raději vezmu a dám je tam, kde vidím, že jsou potřeba," uvádí důvody, které ho k jeho aktivitám vedly.

Pětatřicetiletý podnikatel pochází z Poličky, nyní žije v Litomyšli. Přes známé v místních nemocnicích loni zjistil, že by nemocnice měly zájem o jeho dar, a nakoupil pro ně přístroje za několik stovek tisíc. Jedná se o zařízení, která lékaři a sestry používají při každodenní práci, například při měření funkce plic nebo srdce.

Smejkal plánuje dále podporovat i dětské domovy. "Školím v jedné organizaci prevenci rizikového chování na internetu školáky na druhém stupni. Vidím, že děti s on-line výukou bojují. Druhá věc ale je, že v dětských domovech to vybavení někdy úplně chybí," uvádí Smejkal postřehy z dalších oblastí, které během pandemie potřebují podporu. Kvůli pandemii už podpořil nákupem notebooků tři domovy v Pardubickém kraji.

Do budoucna přemýšlí o podpoře skupin, pro které je covid-19 zvláště rizikový. Rád by daroval vitaminy a prostředky na podporu imunity těm, kdo na ně nemají peníze.