Vláda má jít příkladem, říká Hamáček a roušku si vezme. My nemusíme, míní Babiš

Členové vlády na pondělní tiskové konferenci vystoupili bez ochranných roušek, přestože ministr vnitra Jan Hamáček předtím vyzval občany, ať je nosí kdykoliv, když vyjdou na veřejnost. Podle Hamáčka by však vláda měla jít příkladem a on sám si roušku vezme. Tu nově musí nosit i všichni zaměstnanci Úřadu vlády, pro ministry však povinná není.

"Chtěl bych vás všechny poprosit, když vycházíte ven z domova, zakryjte si ústa buď rouškou, šálou nebo šátkem," vyzval v pondělí občany ve svém videu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Přesto na večerní tiskové konferenci, které se Hamáček neúčastnil, ani jeden z členů vlády žádnou ochranu přes ústa a nos neměl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) to vysvětloval tím způsobem, že je to podle něj zbytečné. "Samozřejmě je nosíme na veřejnosti. V televizi jsme viděli, že vy (novináři) je máte, tak my je nepotřebujeme. Navíc jsme v bezpečné vzdálenosti," řekl premiér, přestože v jeho bezprostřední blízkosti stál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Hamáček připustil, že vystoupení vládních představitelů bez roušek není správný krok. "Vláda by měla jít příkladem," řekl Aktuálně.cz a dodal, že sám si ji na příští brífink vezme. Od úterý ji musí nosit povinně všichni zaměstnanci Úřadu vlády, což potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Jana Adamcová. Nařízení se však na ministry nevztahuje, neboť formálně zaměstnanci úřadu nejsou.

Ministři v komunikační pasti

Karel Komínek z Institutu pro politický marketing se domnívá, že vláda je v tuto chvíli v obtížné situaci. Problém obstarat si roušku má řada lidí a vláda kvůli tomu čelí kritice, že se na pandemii koronaviru dostatečně nepřipravila.

"Pokud by si roušku vzali, mohli by se dostat do komunikační pasti. U profesionální roušky by mohl přijít dotaz, odkud ji mají a jestli nechybí lidem v první linii. Pokud by si vzali improvizovanou, veřejně by tím přiznali, že jsou občané odkázáni sami na sebe a roušky si musejí ušít doma. Neuváženými kroky se tak ministři dostali do situace, kdy nemohou jít příkladem veřejnosti, aniž by to ustáli bez úhony," řekl Komínek.

Roušky na brífincích už nosí například vedení Prahy včetně primátora Zdeňka Hřiba, který ji měl i při pondělním večerním rozhovoru v televizi. Na Slovensku je při tiskových konferencích nosí pravidelně všichni politici včetně odstupujícího premiéra Petera Pellegriniho a prezidentky Zuzany Čaputové.

Podle Komínka mohou být politici dobrým příkladem a mohou ovlivnit to, jak moc je lidé budou nosit. "Určitě by to mohlo přispět k tomu, že se veřejnost přestane dívat na lidi s rouškami podezřívavě, což se nyní děje. Příkladem by neměli jít jen politici, ale i další veřejné osoby," řekl Komínek.

Roušky nejsou, lidé si je vyrábějí

Lidé v Česku se nyní snaží vyřešit nedostatek roušek svépomocí, často si je šijí sami. Vláda kvůli tomu od pondělí udělila výjimku prodejnám látek a galanteriím, které tak nově mohou být navzdory zákazům maloobchodního prodeje otevřené. Před některými z nich se nyní tvoří fronty lidí, kteří stojí pár metrů od sebe, aby dodrželi předepsané bezpečnostní rozestupy.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se již na Twitteru lidem omluvil za to, že vláda nedokázala včas zajistit dostatek ochranných pomůcek. "Zcela otevřeně je nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu omluvit veřejnosti," napsal Zaorálek.

Epidemiologové upozorňují, že nošení roušek je přitom důležitý faktor, který ovlivňuje míru šíření koronaviru. Rouška u potenciálně nakaženého, který o své nákaze zprvu vůbec nemusí vědět, výrazně omezuje šíření nemoci, jelikož zachytává velké množství vykašlávaných či vydechovaných kapének, pomocí kterých se nemoc přenáší.

Praha i Brno od úterý zakázaly lidem bez zakryté nosu a úst využívat městskou hromadnou dopravu. V případě nedodržení může být takový pasažér z dopravy vyloučen. Pražští strážníci uvedli, že zhruba 95 procent lidí nařízení respektuje. "Zaznamenali 245 případů, kdy cestující neměli nos a ústa zakryty povinnou rouškou. Většina z těchto hříšníků respektovala upozornění strážníků, 40 cestujících bylo z městské hromadné dopravy vykázáno," uvedli před 11. hodinou dopolední strážníci.