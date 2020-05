Vláda zvažuje rychlejší otevření hranic s Německem a Rakouskem

Zítra bude kabinet jednat o možném dřívějším datu, ke kterému by byl uvolněn hraniční režim s našimi západními a jižními sousedy. Zatím je otevření těchto hranic naplánováno na 13. červen. I když dnes o půlnoci skončí nouzový stav, dál platí, že ze země je možné vycestovat pouze v omezené míře na vybraných přechodech.

"Česká republika bude muset vyhodnotit rozhodnutí Rakouska, potažmo Německa a změnit režim na hranicích. Máme materiál připravený zítra do vlády. Aktuálně platí kontroly na hranicích do 13. června a máme zítra na vládě diskusi o tom, zda platí do 13. června, nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat," řekl v České televizi vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Uvedl, že by s ukončením ochrany vnitřních hranic osobně ještě chvíli počkal. "Neříkám, že to nutně musí být 13. červen, ale rozhodně bych to neotvíral zítra. Chci slyšet názor ministerstva zdravotnictví, chci slyšet, jaká jsou data z Chebu a Domažlic, protože to byly ty nejvíce postižené oblasti," doplnil vicepremiér.

Rakousko od půlnoci na dnešek otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru budou už jen namátkové, informovalo v sobotu rakouské ministerstvo vnitra. S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června.

Podle dat Policie ČR, které zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1 552 000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1 637 000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14 000 osob a příjezd do Česka 24 000 lidí.