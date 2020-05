Do Chorvatska lze cestovat jen s potvrzením o pobytu. Test bude nutný až s návratem

Čeští turisté by se měli už nyní do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek v pátek řekl Radiožurnálu, že to vyplývá z vyjádření chorvatských úřadů. Česko v pondělí chystá jednání o podmínkách cest i do Řecka.

Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam v roce 2018 přijelo 813 000 českých turistů. Související Jak vypadá cesta do Německa: U hranic jsou dlouhé kolony, řidiči čekají i dvě hodiny 1:05 Smolek v rozhlasovém vysílání řekl, že čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů a totéž platí pro rakousko-slovinskou hranici. Tam bude potřeba předložit rezervaci na ubytování v Chorvatsku, protože Slovinci na své území vpustí jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu, uvedl náměstek. Potvrzení o ubytování ale může být vyžadováno už v Rakousku, to prodloužilo zdravotní hraniční kontroly, včetně těch na hranicích s Českou republikou, do konce května. Vstoupit do Rakouska ze všech jeho sousedních zemí je nyní možné pouze přes vyhrazené hraniční přechody a za přísných podmínek. Každý musí mít u sebe lékařské potvrzení o negativním testu na koronavirus SARS-CoV-2. Při průjezdu do Chorvatska ale podle Smolka nikoli. Ministerstvo podle Smolka zjišťuje další detaily o potřebných náležitostech u chorvatské strany. "Úřady ještě nedaly podrobnosti ohledně podmínek. Vstup do země je ale možný nejen na základě, že tam máte dům nebo jachtu, ale měla by stačit už pouhá rezervace ubytování," dodal. Ohledně podmínek cest do Řecka chystá diplomacie na pondělí videokonferenci. Při návratu si ale turisté budou muset opatřit negativní test na koronavirus nebo absolvovat čtrnáctidenní karanténu. Související Test na koronavirus bude stát nanejvýš 1674 korun. Nepřijatelně drahé, tvrdí cestovky Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít 8. nebo 15. června. Smolek termíny potvrdil, v plánování však hraje roli to, že Rakousko chce s epidemiologicky nebezpečnějším Německem otevřít hranice 15. června. "V tom případě si musíme všichni říct, jestli jsme schopni epidemiologicky akceptovat Německo," uvedl. Po letu nad chorvatským poloostrovem Istrie zamířilo letadlo na jih. Přeletělo ostrov Dugi Otok, národní park Kornati a přistálo v Černé Hoře. | Video: magazín Flying Report