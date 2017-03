Vítězové a poražení v ČSSD: Zaorálek může být nástupce Sobotky, Tejc prohrál další bitvu

před 10 minutami

I když to na první pohled vypadá, že sjezd ČSSD měl jasné vítěze a poražené, ve skutečnosti hranice mezi nimi nebyla až tak velká. Nechybělo mnoho a velká radost vítěze sjezdu, předsedy Bohuslava Sobotky, se mohla proměnit ve zklamání, a naopak, poražený sjezdu, poslanec Jeroným Tejc, se mohl radovat.

Brno - Zdi brněnského Špilberku jsou hodně pevné, ale pokud by se místní poslanec Jeroným Tejc pustil do jejich rozebírání, možná by se dočkal úspěchu dřív, než zvolení místopředsedou ČSSD. Je proto logické, že v přehledu vítězů a poražených skončeného sjezdu mu patří nelichotivé první místo mezi poraženými.

Už před dvěma lety se Tejc pokoušel být prvním místopředsedou sociální demokracie. Neuspěl. Pokoušel se být řadovým místopředsedou, opět neuspěl. A letos stejná situace. Pokus o prvního místopředsedu - neúspěch. O řadového místopředsedu. Zase nic.

Šel bych do toho znovu zase, tvrdil poražený Tejc

"Takový je život. Nevyšlo to," rekapituloval už s určitým nadhledem v sobotu odpoledne proběhlý sjezd, a stále na něm bylo vidět, že jej prohry hodně mrzí. Nebylo divu, před sjezdem objel mnohé stranické konference, kde se snažil vysvětlit svou představu o fungování ČSSD. Neměl to nijak jednoduché už proto, že předseda Bohuslav Sobotka mnohokrát dával najevo, že si Tejce ve vedení nepřeje. "Chtěl jsem být alternativou, nabídl jsem delegátům změnu, nakonec mi moc nechybělo," litoval.

Přestože ze sjezdu dominovaly snímky radostí zářícího Sobotky a prvního místopředsedy Milana Chovance, Tejc neměl k úspěchu skutečně daleko. Ve volbách řadových místopředsedů získal 342 hlasů, a Sobotkou protěžovaný náměstek pražské primátorky Petr Dolinek 366 hlasů. Rozdíl pouhých 24 hlasů!

Tejc navíc i po skončení sjezdu trval na svém přesvědčení, že "hlasovací stroj byl dobře promazaný", čímž naznačoval zákulisní dohody mezi Sobotkovými příznivci. "Za tím, co jsem řekl, si rozhodně stojím. A kdybych měl znovu kandidovat, udělal bych to, i když bych věděl, že to dopadne stejně jako to dopadlo," tvrdil poražený Tejc.

Mimochodem, Sobotka odmítal, že by existoval nějaký "promazaný hlasovací stroj", byť přiznával, že s delegáty o svém přání, koho chce ve vedení mít, už před sjezdem mluvil. "Ve volbách ale uspěli ti nejlepší a nejsilnější," prohlašoval.

Vítězný Zaorálek dozrál k šéfování strany zase o něco víc

Největším vítězem sjezdu byl ale kromě předsedy Sobotky ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Už před sjezdem bylo cítit, že má velkou podporu, během nominačního projevu se pocit měnil v jistotu, a při vyhlašování výsledků hlasování - Zaorálka volilo 591 delegátů - zněl jednacím sálem takový aplus, jaký neměl nikdo jiný. Získal víc hlasů než Sobotka na předsedu!

"Mám z takové podpory radost, těší mě, že sjezd přijal mou představu toho, jak bychom měli změnit komunikaci s lidmi," vyprávěl, a už plánoval, jak chce sociální demokraty nabádat k mnohem srozumitelnějšímu vyjadřování.

Byť nelze předpovídat, jak moc by Zaorálek uspěl při volbě předsedy, v kuloárech se hodně mluvilo o tom, že právě on by mohl být dříve či později nástupcem Sobotky. Když se Aktuálně.cz ptalo Zaorálka na to, zda nezvažuje kandidaturu na vedení ČSSD, odpověděl, že k tomu ještě nedozrál. Ovšem po skončení sjezdu už mluvil poněkud jinak.

"Pozitivní je, že jsem v tom zrání po tomto sjezdu přece jenom pokročil. Připadá mi, že tento trend je pozitivní, a já budu rád, když to takto bude pokračovat," vysvětloval s dovětkem, že teď je pro sociální demokraty absolutně nejdůležitější, aby uspěla v podzimních parlamentních volbách.

Vítězové sjezdu, tedy tým předsedy Sobotky, k tomu dostali od delegátů sjezdu vše, co potřebovali. Běda ale, pokud neuspějí. Poražení jsou připraveni jít do dalších soubojů, a nepochybně by jim prohrané parlamentní volby nahrály. "Pokud někdo kalkuluje na špatný výsledek voleb, tak všechny ubezpečuji, že naše šance na vítězství jsou mnohem větší, než si škarohlídové myslí," tvrdil Lubomír Zaorálek, a v jeho optimismu byly cítit stopy opojení, které je vlastní vítězům.

autor: Radek Bartoníček