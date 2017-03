před 1 hodinou

Do Brna se sjeli přátelé, kteří by si nejspíš zrovna dali nejraději do zubů. ČSSD si volí půl roku před parlamentními volbami své vedení. Bohuslav Sobotka obhájil čtvrtý mandát. Prvním místopředsedou zvolili Milana Chovance. Zatím bez překvapení.

autor: Ludvík Hradilek