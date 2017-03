Proměněný Sobotka. Prvním projevem uspával, pak se vybičoval k emocím a byl odměněn

před 22 minutami

Byl to najednou jiný, živější, a přitom uvěřitelný Bohuslav Sobotka. Jindy až škrobeně působícího premiéra jakoby před pátečním nominačním projevem polili živou vodou. Zatímco v prvním vystoupení na brněnském sjezdu ČSSD se předvedl ve své obvyklé poloze, podruhé, před volbou předsedy strany začal mluvit zpatra, bez frází, jeho věty byly pádné, doprovázené celkem nenucenými gesty.

Brno - Netypickou dávku "člověčiny" projevil premiér Bohuslav Sobotka v pravou chvíli. Na sjezdu ČSSD se schylovalo se k hlasování a v zákulisí se spekulovalo, že premiér nemusí dostat ani 60 procent hlasů. Nakonec ho podpořilo 67 procent delegátů, což se hodnotilo ještě jako úspěch. Přinejmenším to stačí k tomu, aby Sobotka vedl stranu do říjnových voleb a nemusel přitom ustupovat vnitrostranickým rivalům, jako jsou jihočeský hejtman Jiří Zimola nebo poslanec Jeroným Tejc.

"Udělal jsem si předem osnovu a trochu jsem ji pak doplnil. Na rozdíl od prvního projevu jsem mohl zohlednit atmosféru v sále," řekl premiér Hospodářským novinám. Přirozenější a ostřejší polohu vystoupení zvolil záměrně. Dva předchozí řečníci, ministři Lubomír Zaorálek a Milan Chovanec byli už v úvodních vystoupeních o poznání emotivnější a vydobyli si také silnější potlesk než předseda. "Myslím si, že můj druhý projev vedl k lepšímu výsledku," dodal Sobotka.

S tím souhlasili i někteří oponenti. "Před volbou to nevypadalo, ale svým velmi dobrým vystoupením Bohuslav Sobotka získal pět až deset procent delegátů, kteří váhali. Získal si je tím, že mluvil srozumitelně a jasně," pochválil Sobotku právník Miroslav Jansta, který několik dní před sjezdem premiéra zkritizoval v novinách a nadhodil, že by lepším předsedou do voleb mohl být třeba ministr zahraničí Zaorálek.

Zda si Sobotka skutečně zajistil svým druhým projevem nějaké větší množství nových hlasů, se nedalo přesně zjistit. V průzkumu mezi necelou dvacítkou delegátů, kteří jej podpořili, většina lidí tvrdila, že byla rozhodnuta už předem. Každopádně si energičtějším vystoupením nepohoršil.Sjezd navíc ve zbytku dne schválil do místopředsednických funkcí všechny kandidáty, které si Sobotka přál.

Premiérovo upjatější vystupování bývá často dáváno do kontrastu s mírně chaotickým, ale bezprostředním a srozumitelným stylem ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Právě on se v poslední době do Sobotky strefuje v rozhovorech a na sociálních sítích. Šéf sociálních demokratů se to snaží Babišovi oplácet, když ale před časem použil například vulgární tweet, vyznělo to spíše rozpačitě.

Podle některých sociálních demokratů přitom Sobotka v jádru není suchar. "Když někomu říkám, že na grémiu občas vypráví takové vtipy, že se všichni válíme smíchy, tak mi to nikdo nevěří. Ale on takový umí být," prozradil poslanec Roman Váňa. Sobotka se podle něj umí na schůzi také naštvat a pěkně vypěnit, i když to se prý stává málokdy. "Jednou k tomu řekl, že je přeci taky jen člověk," dodal delegát z Olomouce.

Právě o nedostatku emočního náboje a přesvědčivosti jako hlavních slabinách při soupeření s ANO mluvilo během sjezdu více sociálních demokratů. Některé, jako třeba bývalého europoslance Libora Roučka ale Sobotka stejně nepřesvědčil. "Když to porovnám s Německem, kde nový kandidát SPD na kancléře Martin Schulz zvedl zřetelnou vlnu podpory, nic takového u nás nevidím," řekl Rouček.

autor: Tomáš Pergler