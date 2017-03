Když budeme srozumitelní, vyhrajeme, říká Dolínek. Pomohli mu zestárlí mladí sociální demokraté

před 1 hodinou

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek se dostal do nejužšího vedení sociální demokracie. Dostal 366 hlasů delegátů, což mu sice na post místopředsedy strany stačilo, ale jen těsně. Podle Dolínka ČSSD volby vyhraje. Musí se však naučit mluvit s voliči a postavit se Andreji Babišovi.

Brno - Premiérovi a předsedovi sociální demokracie Bohuslavu Sobotkovi se i přes nechuť zhruba třetiny delegátů podařilo poskládat sbor místopředsedů přesně tak, jak si před sjezdem strany představoval. V nejužším vedení strany zůstal na postu prvního místopředsedy nejen Milan Chovanec, ale nově se do něj dostal náměstek pražské primátorky Petr Dolínek a poslanec a volební manažer Jan Birke.

"Takže Petře, gratuluji. To je historicky poprvé, kdy dva lidé ve vedení strany pocházejí z Vyškova," řekl Sobotka hned po zvolení Dolínkovi. Narážel na to, že on sám i pražský náměstek jsou rodáky z města na jižní Moravě.

Dolínek se do vedení strany dostal jako celorepublikově méně známý politik, nicméně měl podporu silné pražské organizace neformálně vedené třeba náměstkem ministra vnitra Petrem Hulinským a exministrem Karlem Březinou. Hulinský i Březina se drží spíše v pozadí, což je dané jejich nelichotivou pověstí v Praze, ale nově zvolený místopředseda se s nimi naučil už před několika lety vycházet.

Chce se věnovat mladým, ženám i seniorům

Náměstkovi magistrátu hlavního města také pomohlo, že v minulosti předsedal Mladým sociálním demokratům. Jeho kontakty z té doby nevychladly. Naopak. Bývalí mladí sociální demokraté "zestárli" do funkcí a mnozí se objevili na sjezdu v roli delegátů. "Často jsem jim sám do funkcí pomohl," žertoval Dolínek, když odpovídal na otázku, zda to bylo právě jeho minulé politické angažmá, které mu v souboji s jedním z protikandidátů Jeronýmem Tejcem, pomohlo. "Ne, není to o funkcích, ale o výkonu a co člověk může přinést," dodal Dolínek.

Ve vedení strany by se kromě jiného chtěl věnovat ženám, mladým straníkům a seniorům nebo zástupcům obcí či krajů. Ještě důležitější podle něj aktuálně bude příprava voleb. Věří, že je strana na podzim vyhraje, pokud se naučí mluvit s lidmi srozumitelně. "Jasná, srozumitelná a jednoduchá mluva, která obsahuje tvrdá témata. Je třeba jednoduše říci, že chceme změnit cenu práce v České republice," uvedl Dolínek příklad. Podle něj ČSSD před volbami třeba právě v případě levné práce má představit několik málo jasných kroků, kterak lidem zajistí vyšší mzdy. "Musíme ale také říci, co to bude stát a kde na to stát vezme," zdůraznil.

Dolínek patří mezi zastánce tvrdší rétoriky proti šéfovi ANO Andreji Babišovi, přestože v hlavním městě vládne v koalici s primátorkou ANO Adrianou Krnáčovou. Jen krátce po zvolení náměstek kupříkladu hovořil o tom, že je třeba postavit se ministrovi financí ve chvílích, kdy líčí, jak našel peníze na platy lékařů, zvýšení důchodů, a tvrdí, kolik ušetřil. "Nedá se říkat, že pan Babiš někde našel peníze. Ale tato vláda našla úspory a lépe vybírá daně. Není to jeden ministr, ale celá vláda. Stejně tak celá vláda může mluvit do toho, jak peníze použít," vysvětloval Dolínek, jak má ČSSD před volbami oponovat hnutí ANO.

Kromě Dolínka se novým místopředsedou ČSSD na sjezdu stal starosta Náchoda Birke, mandát obhájila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová či předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Jednoznačně největší podporu delegátů dostal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Právě jemu kolegové po projevu tleskali vestoje.

autor: Kateřina Frouzová